OTKRILI JOŠ JEDAN SOJ: Sličan je već poznatim varijantama, ali ‘umjesto toga našli smo u velikim brojevima domaću varijantu’

Znanstvenici s California Institute of Technology i sveučilišta Columbia otkrili su kako se New Yorkom širi nova varijanta koronavirusa slična južnoafričkom i brazilskom soju

U gradu New Yorku u porastu je nova varijanta koronavirusa koja ime neke sličnosti sa zaraznijim sojem otkrivenim u Južnoafričkoj Republici, objavili su u srijedu znanstvenici. Nova inačica B.1.526 prvi je put otkrivena u uzorcima prikupljenim u New Yorku u studenome i do sredine veljače predstavljala je oko 12 posto slučajeva, objavili su u srijedu znanstvenici sa sveučilišta Columbia.

Domaća varijanta

Ta je varijanta također opisana u radu California Institute of Technology objavljenom ovog tjedna. Nijedno od ta dva istraživanja nije još prošlo znanstvenu recenziju. Znanstvenici sveučilišta Columbia kazali su da javno dostupni podaci o analizi uzoraka s područja New Yorka i okolice ne pokazuju prevladavanje nedavno otkrivenih varijanti u JAR-u i Brazilu.

“Umjesto toga pronašli smo u velikim brojevima domaću varijantu”, kazala je dr. Anne-Catrin Uhlemann, profesorica zaraznih bolesti na sveučilištu Columbia.

Zabrinjavajuće sličnosti

Tim istraživanjem je utvrđeno da B.1.526 ima neke zabrinjavajuće sličnosti s varijantom B.1.351, prvi put otkrivenom u JAR-u, i s varijantom P.1., prvi put otkrivenom u Brazilu. Nekoliko studija sugerira da su nove varijante virusa otpornije na postojeća cjepiva protiv ranijih verzija koronavirusa. No, ta cjepiva i dalje mogu neutralizirati virus i štititi od teških oblika bolesti koji bi se razvili zarazom novim varijantama virusa.

Sve tri novootkrivene varijante imaju mutacije na istom mjestu proteinskog šiljka virusa. Za tu mutaciju E484K vjeruje se da slabi imuni odgovor organizma na virus.

