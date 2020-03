OTKAZANE SVE PLENARNE SJEDNICE U STRASBOURGU DO RUJNA: Održavat će se mini-plenarne sjednice u Bruxellesu

Otkazane su sve plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu do rujna

Sve plenarne sjednice koje su predviđene do rujna ove godine u Strasbourgu otkazane su i umjesto njih će se održavati mini-plenarne sjednice u Bruxellesu, objavio je danas predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli.

Još ranije je odlučeno da se travanjska plenarna sjednica neće održati u Strasbourgu i da će umjesto toga biti održana mini-plenarna sjednica u Bruxellesu 1. i 2. travnja. Danas je i ta sjednica otkazana, kao i ona zakazana za 22. i 23. travnja u Bruxellesu. Umjesto toga, održat će se jedna jednodnevna sjednica u Bruxellesu 10. travnja.

Umjesto ranije predviđene plenarne sjednice od 11. do 14. svibnja u Strasbourgu, održat će se dvodnevna sjednica 13. i 14. svibnja u Bruxellesu, a umjesto strasburške sjednice od 15. do 18. lipnja, zastupnici će se sastati 17. i 18. lipnja u Bruxellesu. Umjesto sjednice od 6. do 9. srpnja u Strasbourgu održat će se mini-plenarna sjednica 8. i 9. srpnja u Bruxellesu.

Kolektivni godišnji u kolovozu

U kolovozu nikada nema plenarnih sjednica i cijeli Europski parlament je na kolektivnom godišnjem odmoru. Sassoli je najavio da će se daljnji tijek događaja razmatrati u skladu s razvojem situacije u vezi s pandemijom koronavirusa.

Europski parlament ima dva sjedišta, jedno u Bruxellesu i jedno u Strasbourgu, dok se dio administracije nalazi u Luxembourgu. Prema pravilima, u Strasbourgu se održava 12 plenarnih sjednica godišnje. Sjednice se održavaju jednom mjesečno, a kako je u kolovozu nema, u rujnu se održavaju dvije plenarne sjednice. Te sjednice traju četiri dana. Zastupnici se po potrebi sastaju na plenarnim sjednicama u Bruxellesu, koje obično traju najčešće dva, a ponekad i jedan dan i stoga se nazivaju mini-plenarnim sjednicama.

Predmet kritika

Plenarne sjednice u Strasbourgu već su dugo predmet oštrih kritika jer to po nekim izračunima košta oko 200 milijuna eura godišnje. Oko 5000 ljudi, parlamentarnih dužnosnika, osoblja, zastupnika i njihovih asistenata seli se 12 puta godišnje u Strasbourg zajedno s nekoliko kamiona dokumenata i opreme.

Međutim, ukidanju strasburškog sjedišta oštro se protivi Francuska tako da nema velikih izgleda da se to promijeni jer je za odluku potreban konsenzus. Sada je viša sila nametnula otkazivanje putovanja u Strasbourg.

