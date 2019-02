TRUMPOVA PRESICA NAKON PROPALOG SPORAZUMA: ‘Kim je zanimljiv lik, ali nije bio spreman ispuniti što tražimo’

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je u Hanoiju, nakon neuspješnog summita sa sjevernokorejskim vođom, objavio da sporazum nije postignut zbog sjevernokorejskih zahtjeva za potpunim ukidanjem sankcija protiv Pjongjanga.

NOVO – 9:06 Nema planova za treći summit sa Sjevernom Korejom

Trump je rekao da se nije obvezao na treći summit s Kimom Jong Unom. “Vidjet ćemo, ako se dogoditi, dogodit će se”, rekao je Trump nadodavši da se nije obvezao na još jedan.

Također je kazao kako je tijekom večere u srijedu osigurao obećanje Kima da će prekuti s raketnim i nuklearnim testovima.

9:00 Trump kaže da ne vjeruje da je Kim dopustio da se loše stvari dogode Ottu Warmieru

Predsjednik Trump izrazio je žaljenje zbog onoga što se dogodilo s američkim državljaninom Ottom Warmbierom koji je 17 mjeseci bio zatočen u Sjevernoj Koreji prije nego što je 2017. godine vraćen u SAD gdje je umro nekoliko dana kasnije.

Roditelji Warmbiera optužili su sjevernokorejsku vladu za mučenje njihovog sina i njegovu smrt. Trump je rekao da je o tome razgovarao s Kim Jong Unom te je rekao kako ne vjeruje da je Kim to dopustio da se dogodi.

“Ti su zatvori grubi, teški i događaju se loše stvari. Ne vjerujem da je znao za to, osjećao se loše zbog toga, osjećao se vrlo loše”, tvrdi Trump te dodao da je Kim bio upoznat sa slučajem, ali da je tek kasnije saznao sve vezano za njega.

8:52 Trump tvrdi da ima ‘topao’ odnos s Kimom

Predsjednik Trump tvrdi da je njegov odnos sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong Unom “vrlo topao” te je ustrajao na tome da se sastanak nije završio u svađi i sporu, već s “vrlo prijateljskom šetnjom”. ‘Nije bilo kao kad se ustaneš i odeš”, rekao je Trump novinarima.

Trump je također prigovorio bivšim predsjednicima što nisu ništa poduzimali vezano za Sjevernu Koreju te je rekao da se to sve trebalo davno riješiti.

8:45 Trump žarko želi ukinuti sankcije Sjevernoj Koreji

Nakon što je priznao da je summit u Hanoiju završio bez dogovora upravo zbog sankcija, predsjednik Trump je rekao kako želi vidjeti ukidanje gospodarskih ograničenja za Sjevernu Koreju u budućnosti. “Želim tako žarko ukinuti sankcije, jer ta zemlja ima toliko potencijala za rast.”

8:37 Pompeo tvrdi da Kim nije bio spreman ispuniti američke zahtjeve

Državni tajnik Mike Pompeo izjavio je kako je čelnik Sjeverne Koreje Kim Jong Un bio “nespreman” ispuniti američke zahtjeve.

“Nismo došli do nečega što bi imalo smisla za Sjedinjene Američke Države. Mislim da se predsjednik Kim nadao da ćemo to učiniti. Zamolili smo ga da učini više. Nije bio spreman na to. Ali ja sam još uvijek optimističan”, rekao je te nadodao da će za pregovore trebati vremena.

Vjeruje će nastaviti raditi na tome sljedećih dana i tjedana te da će tako postići napredak. ‘Možemo postići ono što svijet želi, a to je da se nuklearizira Sjeverna Koreja i smanji rizik za američki narod i ljude diljem svijeta.”

8:27 Trump: ‘Radi se o sankcijama’

“Uglavnom su htjeli ukinuti sankcije u cijelosti, a to nismo mogli učiniti”, rekao je Trump koji je potvrdio da je to razlog zbog kojeg nije došlo do dogovora.

“Nismo odustali”, dodao je Trump, rekavši kako se raduje budućim razgovorima sa Sjevernom Korejom. “Imaju ogroman potencijal, nevjerojatan.”

Rekao je da je Kim spreman na denuklearizaciju područja koja Amerikancima nisu toliko interesantna. Dodao je kako se raspad summita dogodio zbog sankcija.

8:19 Trump kaže da nisu osjećali da je vrijeme za potpisivanje

Trump je rekao da je imao vrlo produktivno vrijeme koje je proveo s Kimom, međutim osjećali su da nije dobro vrijeme da se bilo što potpisuje. Pohvalio je Kima, ‘kakav tip, poseban je lik’ izrazio mišljenje da imaju čvrstu vezu. Rekao je da je bilo određenih opcija, no odlučili su da ništa ne naprave.

8:11 Južna Koreja ‘zbunjena kao i cijeli svijet’

Uoči obraćanja novinarima predsjednika Trumpa, nakon što su propali pregovori s liderom Sjeverne Koreje, dužnosnik južnokorejske vlade izjavio je za CNN da su “sada zbunjeni kao i svijet”.

“Cijeli svijet je čekao dogovor i mi smo također”, dodao je službenik.

07:57 Čeka se presica američkog predsjednika Trumpa

Američki predsjednik Donald Trump uskoro će održati konferenciju za novinare povodom otkazivanja potpisivanja sporazuma s Kim Jong Unom.

Watch Live: President Trump holds a press conference following the Hanoi Summit. https://t.co/vTIJI8fCc9 — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2019

7:48 Bijela kuća: Nema dogovora između Trumpa i Kima

Bijela kuća upravo je objavila kako Donald Trump i Kim Jong Un nisu postignuli zajednički dogovor.

“Dogovora u ovom trenutku nema, no državnici se raduju budućim sastancima”, napisala je u izjavi tajnica Bijele kuće Sarah Sanders.

“Predsjednik Donald J. Trump i Kim Jong Un imali su vrlo dobre i konstruktivne sastanke u Hanoiju, u Vijetnamu, 27. i 28. veljače 2019.”, dodala je.

Čini se da je otkazan planirani radni ručak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kima Jong Una, piše CNN.

Nakon što su preliminarni pregovori između Trumpa i Kima trajali duže nego što je planirano, tajnica Bijele kuće Sarah Sanders rekla je novinarima, koji su čekali na početak ručka, da je otkazan.

KIM JONG-UN UČINIO NEŠTO DOSAD NEZAMISLIVO: Održan je kratak brifing, a onda je strani novinar ispalio pitanje

Trump će održati konferenciju za novinare

Pregovori će se završiti u sljedećih 30 minuta, rekla je, nakon čega će se Trump vratiti u svoj hotel na konferenciju za novinare u 14 sati po lokalnom vremenu. Nije željela odgovoriti na pitanja novinara vazano za ceremoniju potpisivanja koja je prvobitno bila zakazana za 14 sati.

Južnokorejska burza naglo je pala nakon vijesti o mogućim poteškoćama na summitu, ali je brzo povratila neke od svojih gubitaka.

Vratili se u svoje hotele

Trump i Kim Jong Un su se vratili u svoje hotele.