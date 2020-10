OTELA I MUČILA LJUBAVNIKA SVOG SUPRUGA: ‘Priznaj koliko si se puta j**ao s njim! Priznaj koliko!’

Muškarca su pustili nakon mučenja, a on je odmah o svemu obavijestio policiju koja je uhitila dvoje počinitelja

U selu Strižilo kod Jagodine uhićena je žena D. C. V. zbog sumnje da je s prijateljem K. D. otela i mučila navodnog ljubavnika svog muža. Naime, navodno je s njim presrela muževljevog ljubavnika, odvela ga u svoju kuću te mobitelom snimila cjelokupno mučnje nesretnog muškarca, prenosi Telegraf navod Informera.

Na snimci oteti muškarac uplakan sjedi na kauču. Pored njega je navodno K. D., dok ga D. C. V. na rumunjskom ispituje povišenim tonom. Zatim uzima nož sa stola i prilazi mu.

“Priznaj koliko si se puta j**ao sa Muom [ime ili nadimak njezinog muža, navodi Informer]. Priznaj koliko!”, viče žena, dok joj je muškarac odgovara da nije nijednom imao seksualne odnose s njezinim mužem.

Ubola ga je u ruku

Žena ga je zatim više puta nožem ubola u ruku. “Ovo nije ništa, priznaj! Priznaj!”, vikala je dok je muškarac plakao. U tom trenutku K. D., koji je sjedio pored njega, dobacio je: “Ma i nije neka šteta da umre”.

Nakon torture, muškarca su pustili, a on je odmah o svemu obavijestio policiju koja je uhitila D. C. V. i K. D. zbog sumnje da su izvršili kazneno djelo lišavanja slobode. Određen im je pritvor do 30 dana, kako pišu Novosti, prenosi Telegraf.