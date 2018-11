OTAC UBIJENOG DAVIDA PORUČIO ODVJETNIKU NOBILU: ‘Hvala mu na njegovom neradu. Jasno mi je da je ucijenio Milorad Dodik’

“Nobilo nije bio odvjetnik Davida Dragičevića, on je bio odvjetnik Republike Srpske i sad se to jasno vidi. Izmanipuliran je od strane Dodika i to ćemo dokazati uskoro”, kazao je Davor Dragičević, otac ubijenog Davida iz Banje Luke čija smrt od ožujka nije razjašnjena

U petak je zagrebački odvjetnik Anto Nobilo, gostujući na Federalnoj Televiziji u Sarajevu objavio da napušta međunarodni odvjetnički tim Davora Dragičevića, oca 21-godišnjeg Davida Dragičevića iz Banje Luke, ubijenog koncem ožujka pod nerazjašnjenim okolnostima.

Nobilo je ustvrdio kako su povlači iz međunarodnog odvjetničkog tima (iz kojeg se povuklo još dvoje odvjetnika) jer su političari počeli manipulirati Davorom Dragičevićem kako bi stvorili dojam da su u ubojstvo mladića i zataškavanje ubojstva upletene vlasti Republike Srpske na čelu s Miloradom Dodikom.

Dragičević: Nobilo je bio odvjetnik Republike Srpske

“Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina”, kazao je Nobilo.

Davor Dragičević očekivano je ogorčen na svoga dojučerašnjeg odvjetnika rekvši da je pokazao pravo lice.

“On nije bio odvjetnik Davida Dragičevića, on je bio odvjetnik Republike Srpske i sad se to jasno vidi. Izmanipuliran je od strane Dodika i to ćemo dokazati uskoro, kada objavimo vjerodostojne dokaze koji sve to dokazuju”, kazao je Dragičević za Jutarnji list.

Također tvrdi da je Nobilo osptruirao istragu o ubojstvu njegovog sina.

“Zahvalio bih Anti Nobilu na njegovu neradu. Nisam razočaran, jasno mi je da se odvjetnik Nobilo prepao i da su ga ucijenili Milorad Dodik i njegovi pristaše. Na kraju to ostaje njemu na savjesti”, reka je Dragičević.

Nobilo: Nije istina da ga nisam obavijestio o odlasku

Osim toga, Dragičević kaže da ga Nobilo nije ni obavijestio da će napustiti odvjetnički tim.

“Bio sam fer kad sam to saznao, zahvalio sam mu i stisnuo mu ruku. Ali on nije bio fer, nije ispoštovao sa svoje strane dogovor i nije me obavijestio ni o čemu. Nisam ga imao namjere prozivati, ali je žalosno da je jedan odvjetnik na kraju svoje karijere tako reagirao. Opstruirao je istragu”, tvrdi Dragičević za Jutarnji list dodajući da mu je jedino još preostao odvjetnik Ifet Feraget s kojim nastavlja istragu do kraja.

Nobilo je za Jutarnji list rekao da smara nekorektnim govoriti o slučaju Davida Dragičevića nakon što je otkazao punomoć, ali je odbacio tvrdnje Davidovog oca da ga nije obavijestio o svom izlasku iz odvjetničkog tima.

“To jednostavno nije istina. Davoru Dragičeviću jučer sam poslao pismenu ostavku u kojoj sam objasnio zašto izlazim iz ovog slučaja. Osim toga, imali smo i sastanak na kojem smo predočili saznanja do kojih smo došli, a koja pokazuju da policija nije ubila Davida Dragičevića”, kazao je Nobilo.

