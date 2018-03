OTAC SE AUTOMOBILOM ZABIO U VOZILO IZ SUPROTNOG SMJERA: ‘Odvest ću sina u drugi, bolji svijet’

Samo prisebnošću vozača koji je vozio iz smjera Leskovca spašen je život šestogodišnjeg dječaka kojeg je otac vozio u smrt.

“Odvest ću sina u drugi, bolji svijet”. Kazao je to jučer preko telefona policiji u Nišu 33-godišnji Miroslav Mitić najavivši tako da će se vratiti u svoje rodno Bobište i ondje presuditi sebi i šestogodišnjem dječaku.

No, policija je odmah potom krenula za njim kako bi spriječila tragediju. U međuvremenu su ga pokušali zaustaviti ispriječivši mu se na cesti, međutim to nije uspjelo. Kada je vidio da ga policija pokušava zaustaviti, Mitić se Golfom 2, pod punim gasom, zakucao u automobil koji je išao iz suprotnog smjera. Samo prisebnošću vozača koji se nalazio u tom vozilu Blagoja S. nesreća nije bila toliko stravična i dječak ju je uspio preživjeti.

Izbjegnut frontalni sudar

“Vidio sam ga i pokušao usporiti i skrenuti. Na žalost, svom silinom se zabio u moj automobil”, kazao je Blagoje S. koji je u nesreći zadobio ozljedu glave dok njegov suvozač nije ozlijeđen.



No, Blagoje S. se ipak uspio malo pomaknuti s ceste tako da nije došlo do onog najgoreg – frontalnog sudara. To je spasilo dječaku život, jer je udarac ublažen, a dječak je pao između dva sjedala. Policija je razbila staklo i izvukla dječaka koji je zadobio tek ogrebotine.

Mitić nije preživio

Međutim, Mitić nije preživio. Nakon dvosatne bitke u bolnici podlegao je ozljedama.

Blic piše kako je Mitić posljednjih godina sam brinuo o djetetu jer ga je supruga Snežana B. napustila i dijete nije viđala. Spekulira se da je upao u velike dugove, imao je kriminalni dosje, a također, nikada nije prebolio veliku obiteljsku tragediju koja ga je zadesila prije sedam, osam godina kada je u njegovu rodnom selu lokalni kriminalac ubio njegova oca i djeda.