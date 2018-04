OTAC MLADOG SRPSKOG HAKERA: ‘Programirao je nešto za tog Hrvata, ali dobio je samo siću, nije imao loše namjere’

Otac Jovana M. (19), hakera iz Prokuplja, koji je uhićen u srijedu u jednoj od najvećih međunarodnih akcija protiv visokotehnološkog kriminala, kaže da je njegov sin godinama programirao “nešto za tog Hrvata”, ali da nije imao loše namjere.

Jovan M. uhićen je zajedno sa Vukašinom D. (21) iz Rume. Njih dvojica su osumnjičeni da su bili administratori servisa “WEBSTRESSER”, hakerske grupe koja je po narudžbi klijenata srušila čak četiri milijuna web stranica po cijelom svijetu, piše Blic.

Programirao za Hrvata ‘za sitan novac’

Na meti njihovih napada bile su banke, državne institucije, policija i gamerske stranice diljem svijeta. Jovan se zbog ovih napada našao na popisu pet najvećih hakera na ovoj stranici kojom je upravljao Kristian R. iz Zaprešića.

Otac devetnaestogodišnjaka kaže da je u šoku otkad mu je sin uhićen. “U rasulu sam. To što je još kao klinac programirao nešto za tog Hrvata i dobijao neki sitan novac, ne znači da bi trebalo dijete sotanizirati. On je čak ranije provjeravao sigurnost nekih naših stranica i slao im mejlove kako bi ih upozorio na sigurnosne propuste. To mi se osobno pohvalio”, priča Milan M. Kako naglašava, njegovo dijete nije zlonamjerno. “On je vrlo pošten i nema pokvarenu dušu”, naglašava otac mladog hakera.



Konstantno visio na internetu

Jovan M. je inače do prije mjesec dana bio učenik četvrtog razreda Tehničke škole ’15. maj’ u Prokuplju, ali je zbog velikog broja izostanaka, više od 300, prešao na izvanredno školovanje. Ironično, iz stručnih premeta Programiranje i Računarske mreže imao je dvojke.

Njegovi školski prijatelji kažu da je bio “zaluđen računalima”, ali ih je šokirala vijest da je uhićen. “Jovan ima dara za tehniku, posebno računala, ali to je za njega sve bila igra i zabava. Po cijeli dan je znao visiti na internetu, skidati razne stvari, istraživati. Nije krio da je opsjednut računalima, ali tko bi rekao da je bio na čelu neke međunarodne bande”, čudi se Jovanov poznanik iz Prokuplja.

Uhićenja širom svijeta

Istragu ove međunarodne kriminalne skupine započela je u listopadu 2017. godine nizozemska nacionalna kriminalistička postrojba za visokotehnološki kriminal, na temelju operativnih informacija dobijenih iz Velike Britanije. Stožer za zapovijedanje i koordinaciju dvodnevne akcije bio je postavljen u sjedištu Europol-a, a akcija je započela u Srbiji uhićenjem Jovana i Vukašina.

Nakon toga, na većem broju lokacija širom svijeta uhićeni su i ostali administratori i članovi ovog kriminalnog servisa, dok je servere, preko kojih su izvodili kriminalne napade, preuzela policija. Servis je zatim srušen i ugašen i njegovu serversku insfrastrukturu su zaplijenile policije Njemačke, SAD-a i Nizozemske.

Na stranici “webstresser.org” danas je postavljena tzv. “STOP stranica”, na kojoj je i grb policija koje su sudjelovale u akciji.

Kod tinejdžera pronađeni milijuni

OPAKOM MLADOM HAKERU IZ ZAPREŠIĆA ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR: Na bitcoinima zaradio gotovo 1,5 milijun kuna

Iz do sada utvrđenih činjenica i dokaza proizilazi osnovana sumnja da su mladi hakeri, u direktnoj suradnji s Kristianom R. iz Hrvatske, ali i drugim osobama, iskoristili nedostatke u programskim okruženjima više od milijun računala povezanih na internet, kako bi napali računala koja su koristile razne tvrtke i institucije širom svijeta. Svaki je njihov napad bio unaprijed naplaćen.

“Analiza meta koje su bile napadane na ovaj način je u tijeku i nije isključeno da će se pokazati da su napadane i mete u Srbiji. Sve što su oni radili bilo je zbog stjecanja znatne protupravne imovinske koristi. Tijekom poduzimanja dokaznih radnji pored određene računalne opreme oduzeto je i 2.226.000 dinara i 1.87 Bitcoina sa računa ovih mladića”, objašnjava izvor Blica.

Srpski internet portali pošteđeni

TKO JE OPASNI HAKER IZ ZAPREŠIĆA? Zbog slabih ocjena nije upisao informatičku školu, a još kao klinac hakirao je banku

Smatra se da je “WEBSTRESSER” bio najveće svjetsko kriminalno tržište za iznajmljivanje tzv. DDoS napada, sa više od 136.000 registriranih korisnika i više od četiri milijuna napada izvedenih do travnja ove godine na razne internet domene širom svijeta. Orkestrirani napadi ciljali su kritične on-line usluge koje nude banke, državne institucije i policijske snage, kao i industriju on-line igara.