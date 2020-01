OSVETA JE ZAGARANTIRANA! Stručnjak za sigurnost i terorizam otkriva: ‘Pa on je njima bio kao Hrvatima general Gotovina!’

Iran i Amerika su na rubu rata od doba Islamske revolucije, ali do njega nije došlo i nije izvjesno da će se dogoditi. Rat je delikatna odluka, a Iran je moćna država, nije kao ostale na tom prostoru s kojima su Amerikanci ratovali. Činjenica jest da Iran remeti poziciju američkim saveznicima, smatra Mirko Bilandžić

Stručnjak za međunarodnu sigurnost i terorizam Mirko Bilandžić otkrio je za RTL Danas kakva se osveta može očekivati od Irana nakon što su američke snage likvidirale njihovog generala Kasema Sulejmanija.

“To je nastavak sukoba koji traje četiri desetljeća, ali proteklih nekoliko godina zbiva se u nekonvencionalnom području, dakle, govorimo o operacijama niskog intenziteta. Očekivano je da će uslijediti iranski odgovor na operaciju koja ima dimenzije državnog terorizma. Isto tako, iranski odgovor koji će uslijediti može se također okarakterizirati na identičan način”, ističe Bilandžić.

‘Rat je delikatna odluka, a Iran je moćna država’

Može li se izbjeći rat Irana i SAD-a, ali i koji je uopće bio američki motiv za ubojstvo Sulejmanija?

“Iran i Amerika su na rubu rata od doba Islamske revolucije, ali do njega nije došlo i nije izvjesno da će se dogoditi. Rat je delikatna odluka, a Iran je moćna država, nije kao ostale na tom prostoru s kojima su Amerikanci ratovali. Činjenica jest da Iran remeti poziciju američkim saveznicima. Što se Sulejmanija tiče, Irak je većinski šijitski nakon rušenja sunitskog režima i može se reći da je “izručen” Iranu. U vrijeme Islamske države, Iran je formirao šijitsku miliciju u Iraku, koja je bila američki saveznik. Zato je Sulejmani bio tamo, on je general vojske, Iranske revolucionarne grade, koju su Amerikanci proglasili terorističkom organizacijom iako je to legalna vojna organizacija. Ujedno, ona je i zaštitnik režima”, ističe Bilandžić pa nastavlja: ‘On je čovjek koji je ostvario sve iranske ciljeve, bez obzira što mislili o njima. On je kao general Gotovina u Hrvatskoj.’

Ipak, Bilandžić napominje kako Hrvati na tom području nisu u opasnosti, osim kao saveznik Zapada.

Cijene nafte će nastaviti rasti

Prvo na čemu smo osjetili ovaj sukob su cijene nafte, koje su odmah skočile.

“Ovo je psihološka reakcija koja je očekivana. Odgovor na likvidaciju mogao bi izazvati ozbiljnije promjene u cijeni nafte jer bi moglo doći do eskalacije sukoba”, zaključuje Bilandžić.

