OSUĐENI RATNI ZLOČINAC SE VRAĆA U POLITIKU? ‘Djelovat ćemo poput ledolomaca, a imat ćemo i zanos koji nas je krasio 90-ih’

‘Najpogubniji su grijesi korupcije, nepotizma i zapošljavanja samo podobnih u javnim poduzećima s hrvatskim hercegbosanskim predznakom. Grijesi su to koji vapiju do Neba. Oni su ponajveći razlog koji dovodi do egzodusa tisuća hrvatskih mladića i djevojaka, ali i mnoštva čitavih hrvatskih obitelji s hercegbosanske grude. Tu su i teški propusti nečinjenja obećanog poboljšanja sramotnog statusa hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata iznakaženih masakrom koji je učinila prethodna nenarodna vlast’, napisao je Kordić u svojoj poruci.

25. je godišnjica masakra u Ahmićima. 16. su travnja 1993. pripadnici Hrvatskog vijeća obrane u selu Ahmići u središnjoj Bosni počinili pokolj kojeg je predvodio Dario Kordić. Njega je kasnije Haški sud zbog toga osudio, no on se sada pomalo vraća na političku scenu BiH. Nedavno se pridružio političkoj udruzi koja podržava Hrvatsku republikansku stranku u BiH, Hrvatska zvona.

Ubijeno 116 Bošnjaka, bilo je i žena i djece

Pokolj u Ahmićima počinjen je protiv muslimanskih vojnika i civila tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba. Radi se o najvećem pojedinačnom pokolju tijekom tog rata između Hrvata i Bošnjaka. U Ahmićima je 16. travnja 1993. godine ubijeno 116 Bošnjaka među kojima je bilo 33 žena i djece. Najmlađa žrtva imala je samo nekoliko mjeseci. Noć prije napada evakuirani su Hrvati. HVO je napad započeo prvo iz daljine granatirajući Ahmiće-Šantiće, a zatim su grupe vojnika išle od kuće do kuće napadajući civile i njihovu imovinu i koristeći zapaljive svjetleće metke i eksploziv. Vojnici HVO-a zapalili su gotovo svaku kuću Bošnjaka u Ahmićima-Šantićima, kao i dvije džamije. Ovaj zločin otkrili su pripadnici mirovnih snaga UN-a. Za masakr u Ahmićima po zapovjednoj odgovornosti pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osuđeni su Dario Kordić na 25, Vladimir Šantić na 18 godina i Drago Josipović na 12 godina zatvora.

Istog je dana bio i pokolj Hrvata u Trusini kojeg je počinila Armija BiH.



‘Hrvatska zvona okupljaju pojedince i stvaraju pravu političku platformu koja će iznjedriti nekompromitirane i kvalitetne pojedince u politički život hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, podržavamo i surađujemo s Hrvatskom republikanskom strankom, koju smatramo poštenom i nekompromitiranom hrvatskom opcijom’, piše na Facebook stranici Hrvatskih zvona, čiji je predsjednik Marko Tokić.

‘Dario Kordić je običan hrvatski čovjek’

Nedavno je ta udruga priopćila da je od sada njihov član i Dario Kordić.

‘I Dario Kordić je uz Hrvatska zvona! Dario Kordić je već danas simbol uspona i posrnuća hrvatskoga naroda. Početkom devedesetih godina poveo je hrvatski narod Srednje Bosne u osvit slobode, zatim obrane svoga opstanka pred srpskom, a nakon toga i muslimanskom agresijom. Umjesto da uživa plodove krvlju obranjene slobode, upravo zbog obrane slobode svoga naroda – slijedilo je mučeništvo i proces proglašenja krivnje upravo zbog odbijanja biti robom. Njegov je život svjedočio posrnućem međunarodne pravde i pravednosti, posrnućem hrvatske državnosti i mučeništvom suvremenoga Hrvata pred haškim Tribunalom te trajnim javnim progonom od odnarođenih elita u Hrvatskoj i navodnih hrvatskih predstavnika u svim javnim institucijama, a osobito u medijima. Svoj život nakon uzništva posvetio je reafirmaciji i svjedočenju temeljnog hrvatskog nacionalnog stupa, kršćanskog duhovnog i vrijednosnog identiteta i simbolike. A običan je hrvatski čovjek.

Suprug i otac, kome je otrgnuto pravo na svjedočenje odrastanju svoje djece kao i tisućama drugih, koje danas poziva da slijede poruke Uskrsnuloga i ne prepuste se strahu. Jer, Dario Kordić se nikada nije bojao zla niti klečao pred strahom’, stoji na Facebook stranici Hrvatska zvona o Dariju Kordiću, koji je objavio i svoju poruku koju prenosimo u cijelosti.

‘Krčit ćemo put mladim intelektualcima, radnicima, studentima, djeci branitelja’

‘U blagoslovljenom ozračju Uskrsnuća Gospodinovog, skupina ratnika iz Herceg-Bosne, osjećajući sve boli suze, patnje i kušnje teško ranjenog hrvatskog nacionalnog bića u Bosni i Hercegovini, čvrsto je odlučila uključiti se u nezaustavljiv proces velikih promjena u praskozorju nadolazećih izbora hrvatskih legitimnih predstavnika u BiH. Časna imena Zlatana Mije Jelića, Željka Glasnovića, Marka Tokića, Marka Radoša, Zdenka Jurića Majora, Ranka Radoša, moje malenkosti i mnogih drugih djelovat će poput ledolomca koji će krčiti put stotinama mladih intelektualaca, radnika, studenata, djece branitelja HVO-a u zaustavljanju guranja hrvatskog naroda u ponor. Najpogubniji su grijesi korupcije, nepotizma i zapošljavanja samo podobnih u javnim poduzećima s hrvatskim hercegbosanskim predznakom. Grijesi su to koji vapiju do Neba. Oni su ponajveći razlog koji dovodi do egzodusa tisuća hrvatskih mladića i djevojaka, ali i mnoštva čitavih hrvatskih obitelji s hercegbosanske grude. Tu su i teški propusti nečinjenja obećanog poboljšanja sramotnog statusa hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata iznakaženih masakrom koji je učinila prethodna nenarodna vlast. Posebno su bolni desetljetni progoni hrvatskih branitelja optuženih za ratne zločine. Doista ih se doslovno lovi kao zvijeri. Nedopustiva je stalna primjena dvostrukih tj. težih kriterija za pripadnike HVO-a u odnosu na one iz Armije BiH, jer im se sudi uz političke kvalifikacije tzv. zločinačkog pothvata i zapovjedne odgovornosti’, napisao je Kordić i dodao da će u Hrvatskim zvonima graditi zajedništvo u cijeloj Herceg Bosni kako bi se pronašlo pravedno političko rješenje ustroja BiH kao države triju konstitutivnih i suverenih naroda.

‘Doći će gotovo ugašeni zanos koji nas je krasio početkom 90-ih’

‘Za to je potrebna prije svega vjera! VJERA! Uz nju će doći i višegodišnje zatomljeni i gotovo ugašeni zanos koji nas je krasio početkom 90-tih godina. Najveći dio nas hrvatskih ratnika mislio je da se više nikada neće uključivati u neke nove projekte od hrvatske strateške važnosti. No, ustrajni pozivi i molbe brojne hrvatske mladeži iz BiH i iseljeništva isturili su nas na gromobransko mjesto, kako strah više ne bi živio među Hrvatima u BiH. A straha je preveć od aktualnih hrvatskih čelnika koji narodu daju mrvice sa stola, prijeteći kako neće dobiti ni toliko ukoliko ih vjerno ne slijede. O Bože, moj premili Bože, kako je pogaženo, izmrcvareno i poniženo dostojanstvo hrvatskih ljudi u Herceg-Bosni. Ovo uskrsno vrijeme najavljuje da među Hrvatima u BiH više neće biti promicano zlo kao vrijednost, kao dobro. Uistinu dolazi milosno vrijeme u kojem će se ljubav i nada silno izliti kao rijeke koje protječu kroz hrvatske hercegbosanske doline. Kada smo Kristovi ne treba se ničega bojati. Neka nam srca gore kršćanskim domoljubnim zanosom. Upravo su mladi ta krijesnica iz koje će u duhovnom boju ražariti Kristov neugasli plam. Kolika golema pomoć su nam sveci, blaženice i sluge Božje iz hrvatskog naroda u BiH-Katarina Kosača Kotromanić, Ivan Merz, Drinske mučenice, Josip Štadler, Petar Barbarić i Širokobriješki franjevci mučenici. Dobro došli čestiti, odvažni i samoprijegorni mladi muževi i žene kojima je na srcu Krist i boljitak ljubljenog hrvatskog naroda u BiH. Neka nas sve probude Hrvatska zvona. Vrijeme je! Ne bojmo se! Samo će nas istina osloboditi’, stoji u poruci koju je uputio Dario Kordić.