OSUĐENI RATNI ZLOČINAC PLAKAO ZA VRIJEME INTERVJUA: ‘Nisam ubio. Sve su mi to napakirali da potaknu sukob s Hrvatima’

Šokantni intervju dao je nakon što je procurila u javnost njegova ratna prošlost: ‘Narediti da se ubiju dva civila nije zločin, već monstruozno djelo. Za to moraš biti psihopat’

Enver Zornić, koji je još uvijek direktor javnog poduzeća Toplane Sarajevo, iako je izvjesna njegova smjena zbog ratne prošlosti, potvrdio je kako je umjesto 10 godina zatvora na koliko je osuđen zbog ubojstva civila tijekom rata odležao svega dvije godine jer ga je svojedobno pomilovao pokojni predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, a ustvrdio je i kako mu je sve “napakirao” vrh vojne sigurnosti Armije BiH ne bi li potaknuo sukob s Hrvatskim vijećem obrane.

Osuđen zbog ubojstva civila Hrvata i Srba

Zornić je zajedno s još šestoricom pripadnika Armije BiH pred Okružnim sudom u Sarajevu 1993. godine pravomoćno osuđen na 10 godina i dva mjeseca zatvora nakon što je proglašen krivim po zapovjednoj odgovornosti za ubojstva civila hrvatske i srpske nacionalnosti u tom gradu potkraj 1992. godine.

Među žrtvama je bio i Josip Gogala, istaknuti član HDZ BiH i tadašnji direktor Republičke uprave za prihode BiH.

Gogalu kao i ostale žrtve vojni policajci kojima je bio nadređen Zornić odveli su iz njihovih stanova u naselju Hrasno, potom su iz zlostavljali i ubili, a njihova tijela spalili kako bi prikrili tragove zločina.

Gotovo zaboravljeni slučaj isplivao je na površinu nakon što je Zornić početkom rujna imenovan na dužnost direktora Toplana. Njega je za tu dužnost predložio bošnjački SDP BiH čiji je dugogodišnji član, a sada je ta stranka najavila i ekspresnu smjenu nakon što je izbio skandal zbog činjenice da je riječ o osobi koja je pravomoćno osuđena zbog ratnih zločina.

Potvrdio kako je odslužio samo dvije godine

U prvom opširnijem javnom istupu nakon izbijanja afere Zornić je u intervjuu za sarajevsku komercijalnu Face TV u petak potvrdio kako je u zatvoru bio tek nešto više od dvije godine nakon čega je dobio oprost od daljnjeg služenja kazne.

Kazao je kako se ne sjeća što je točno pisalo u obrazloženju po kojemu je iz zatvora pušten još prije potpisivanja Daytonskog sporazuma, ali pamti kako ga je pomilovao Alija Izetbegović.

Ustvrdio je kako s ubojstvima Gogale i još trojici muškaraca i jedne žene nema ništa.

“Ne”, bio je kratak Zornić u odgovoru na pitanje je li ubio četvero civila dodajući kako su njega po svaku cijenu unatoč nepostojanju bilo kakvih dokaza nastojali povezati s ubojstvima što, kako tvrdi, ne bi mogao nikada učiniti.

Zbog smaknuća Srbi i Hrvati napustili Armiju BiH

“Narediti da se ubiju dva civila nije zločin, već monstruozno djelo. Za to moraš biti psihopat”, kazao je Zornić dodajući kako nakon ubojstva Gogale više ništa nije bilo isto u Sarajevu jer su nakon toga Hrvati i Srbi počeli napuštati redove Armije BiH. Njegova je teorija kako je u pozadini svega urota odnosno kako je to na tragu pokušaja otvaranja sukoba Armije BiH i HVO-a, a odgovornost za to je prebacio na generala Fikreta Muslimovića koji je tijekom rata bio na čelu vojne sigurnosti Armije BiH.

“Ubojstvo Gogale vežem za pokušaj uvođenja armije BiH u sukob s HVO-om i početkom rješavanja priče oko ljudi i zapovjednika (Armije BiH) koji su bili tada u Sarajevu”, kazao je Zornić dodajući kako je njemu presuđeno prije suđenja.

Usprotivio se švercu

Zornić za sebe tvrdi kako se zapravo suprotstavljao nezakonitostima poput šverca preko crta bojišnice i “trgovini ljudima” odnosno izvođenju civila iz Sarajeva za što se plaćalo i po pet tisuća tadašnjih njemačkih maraka “po glavi”.

Tvrdi kako je sve to poslije vodilo do obračuna s “odmetnutim” zapovjednicima Armije BiH Mušanom Topalovićem Cacom i Ramizom Delalićem koji su ubijeni odnosno uhićeni u listopadu 1993. godine.

“Od tada je Sarajevo bilo i danas je u rukama ljudi koji i dandanas vladaju i upravljaju našim životima. Ovo sve što se dogodilo su posljedice ubojstva Josipa Gogale, a iza tog ubojstva stoji tadašnji vrh vojne sigurnosti Armije BiH, Fikret Muslimović i ljudi ispod njega odnosno do Centra službi sigurnosti Sarajeva”, tvrdi Zornić koji je pred kraj intervjua i zaplakao.