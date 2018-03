OŠTRA PAPINA PORUKA: ‘Misa se ne plaća! Jeste li me razumjeli?’ Evo što kažu u Zagrebačkoj nadbiskupiji

Riječ je o misama uglavnom za pokojne članove obitelji, no nakana vjernika može biti i ozdravljenje, mir u obitelji ili nečije obraćenje.

Papa Franjo je u srijedu za vrijeme kateheze nakon opće audijencije poručio da se misa ne smije plaćati. “Jeste li me razumjeli? Misa se ne plaća. Misa je Kristova žrtva koja je besplatna. Otkupljenje je besplatno. Želiš li dati prilog, možeš to slobodno učiniti, ali ne moraš ništa plaćati! Važno je to shvatiti”, poručio je Papa.

Riječ je o misama uglavnom za pokojne članove obitelji, no nakana vjernika može biti i ozdravljenje, mir u obitelji ili nečije obraćenje.

Iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije za tportal pojašnjavaju kako misa na nakanu nema cijenu, nego je riječ o prilogu za slavljenje svete mise. ‘Radi se o posebnom obliku podjele dobara kojim preko priloga za misne nakane vjernici sudjeluju u uzdržavanju crkvenih službenika i ostvarivanju apostolske aktivnosti crkve. U tom kontekstu valja razumjeti riječi pape Franje: ‘Misa se ne plaća, jer je misa kao Kristova žrtva besplatna”, napominju.



I Zakonik kanonskog prava jasno govori o tome da se mise na nakanu trebaju služiti i bez primanja priloga vjernika.

‘Prema potvrđenom običaju Crkve, svećeniku koji slavi ili koncelebrira misu dopušteno je primiti prilog da bi misu namijenio na određenu nakanu. Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakva priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih’, stoji u članku 945. Napominje se i da ‘vjernici koji daju prilog da bi se na njihovu nakanu namijenila misa pridonose dobru Crkve i time sudjeluju u njezinoj brizi za uzdržavanje službenika i djela’.