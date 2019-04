OSTAVILA PSA NA ČUVANJU U HOTELU ZA PSE PA DOŽIVJELA ŠOK: ‘Vratili su mi ga mrtvog, omotanog ljepljivom trakom’

“Doveli su me da vidim svog divnog psa koji je bio umotan u crnu vreću koja je bila prekrivena ljepljivom trakom”, ispričala je šokirana vlasnica

Kirsten Kinch s obitelji je otputovala na Island te je svog ljubimca, psa Novu, ostavila na čuvanju u ‘P&E Boarding Kennelsu’ u Dublinu koji su između ostalog “hotel” za pse.

Nova je imala zdravstvenih manjih zdravstvenih problema, ali se liječenje pokazalo uspješno, a i veterinar ustvrdio kako je pas zdrav prije nego što je vlasnica otišla na putovanje. Baš zato Kristen nije ni posumnjala da bi se nešto moglo dogodite kada je nakon nekoliko dana na Islandu došla po svog ljubimca.

No imalo ju je što dočekati, u “P&E Boarding Kennelsu” ju je dočekala vijest da je njezin voljeni ljubimac preminuo od unutarnjeg krvarenja. Vlasnica je prvo pomislila kako je riječ o šali s obzirom na to da je ostavila na čuvanju zdravog pasa, no nažalost Nova je zaista preminula.

I ne samo to, već ju je osoblje stavilo u crnu torbu te omotalo ljepljivom trakom.

‘Toliko malo brige, toliko malo empatije’

“Doveli su me da vidim svog divnog psa koji je bio umotan u crnu vreću koja je bila prekrivena ljepljivom trakom. Bilo je očito toliko malo brige i empatije u načinu na koji se s njom postupalo te nema riječi kojima bi se opisalo kako je uznemirujuće i traumatično bilo kada smo ju odnijeli do automobila i odveli kući na način koji se činio posve nečovječnim.”, rekla je vlasnica.

Ubrzo su kontaktirali svog veterinara koji je potvrdio pomoću čipa da je riječ o Novi.

Pogreška?

I dok je objava vlasnice izazvala lavinu reakcija te je peticija za zatvaranje centra “P&E Boarding Kennels” dobila u nekoliko sati preko 3000 potpisa, vlasnik objekta u kojem je pas trebao biti zbrinut je u strahu za svoj život.

“Zvao sam veterinara i rekao mi je da ‘riješim’ psa kako ne bi zarazio ostale pse”, rekao je Paddy Cullen iz P&E-a za Metro.co.uk. Objasnio je i kako je isti veterinar rekao da spakira psa kako se virus ne bi širio.

Naime, pas je imao kolitis, upalnu bolest crijeva koja ima iste simptome kao i paravo virus koji ako se ne liječi može ubiti u roku 72 sata, što je posumnjao veterinar koji se konzultirao s Cullenom, vlasnikom P&E-a.

Odlaskom veterinaru, tragedija bi možda bila izbjegnuta te bi Nova možda ostala živa. Kako god bilo vlasnici je to mala utjeha te kaže kako joj nište neće popuniti rupu koja je nastala kada je izgubila svog ljubimca.