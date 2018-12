OSLOBOĐEN JOŠ JEDAN GRAD U SIRIJI: Pobunjenici uz američku potporu izbacili ISIS iz Hadžina

Hadžin je posljednji veliki grad koji su držale snage Islamske države na preostalom teritoriju istočno od rijeke Eufrata pored granice s Irakom

Sirijski borci koje podržava SAD izbacili su snage Islamske države iz grada Hadžina na istoku Sirije, objavio je Sirijski opservatorij za ljudska prava u petak.

Hadžin je posljednji veliki grad koji je držao IS na preostalom teritoriju istočno od rijeke Eufrata pored granice s Irakom. Sirijske demokratske snage (SDF) koje podupire SAD, predvođene kurdskom milicijom YPG borile su se nekoliko mjeseci da istjeraju IS iz tog područja.

SAD SE TEK VIDE RAZMJERI RAZARANJA DIVLJAKA ISIS-a: Istraga otkrila groznu istinu, ovo je nemoguće shvatiti

Najmanje 5000 pripadnika IS-a u okruženju

Zapovjednik SDF-a Mazlum Kobani rekao je u četvrtak da je najmanje 5000 pripadnika IS-a ostalo u okruženju i da su odlučili boriti se do smrti. To uključuje 2000 stranih pripadnika, uglavnom Arapa i Europljana s njihovim obiteljima. Kobani je također rekao da je moguće da je vođa IS-a Abu Bakr al Bagdadi također bio na istoku Sirije, no SDF ne može biti siguran.

IS je prošle godine istjeran gotovo s cijelog teritorija koje je držao pod kontrolom u Siriji, s jedne strane snagama SDF-a uz američku potporu, a s druge snagama sirijske vlade s ruskom podrškom. Militanti IS-a još uvijek imaju kontrolu u nekim pustinjskim područjima zapadno od Eufrata.

NET.HR NA KONFERENCIJI GLASNOGOVORNIKA KOALICIJE PROTIV ISIS-A: ‘Poraz džihadista usporava jedna stvar’