OSLOBOĐEN JE EVER GIVEN: Nakon gotovo tjedan dana, teretni brod koji je blokirao Sueski kanal, može ploviti

Kontejnerski brod koji je gotovo tjedan dana blokirao Sueski kanal ponovno može ploviti u ponedjeljak, a promet tim kanalom se nastavlja, priopćila je Uprava Sueskog kanala.

BROD EVER GIVEN 80% U ‘ISPRAVNOJ POZICIJI’: Trebat će najmanje tri i pol dana da se uspostavi redovita plovidba Sueskim kanalom

Svjedok Reutersa rekao je da je brod Ever Given u pokretu, a egipatska televizija objavila je snimke na kojima se vidi da je pozicioniran u središtu kanala.

Kontejnerski brod od utorka je blokirao Sueski kanal generirajući gubitak više milijarda dolara zbog ‘prometnog čepa’ od 425 brodova koji su čekali da se oslobodi najkraća trgovačka ruta između Azije i Europe.

