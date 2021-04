ORUŽANI NAPAD U AMERIČKOJ SREDNJOJ ŠKOLI: Ustrijeljeno više učenika, među žrtvama je i policajac

U srednjoj školi u Knoxvilleu, saveznoj državi Tennessee u ponedjeljak je došlo do pucnjave u kojoj je stradalo više ljudi, među kojima je i jedan policajac. Policija je u školu došla odmah nakon dojave o napadu vatrenim oružjem. Nakon što je policija stigla u školu, napadač je pucao i na njih. Osim policajaca, pogođeno je i više učenika.

Policija je privela jednu osobu, ali zasad se još ne zna se radi li se o napadaču. Televizija je objavila snimke policije i vatrogasnih ekipa oko srednje škole Austin-East Magnet u istočnom Knoxvilleu.

“Vlasti su regirale na pucnjavu u ponedjeljak popodne po lokalnom vremenu… Prikupljamo informacije o ovoj tragičnoj situaciji i pružit ćemo dodatne informacije što je prije moguće”, objavila je škola na Twitteru.

“Zgrada škole je osigurana, a učenici koji nisu bili uključeni u incident pušteni su svojim obiteteljima.”

Multiple agencies are on the scene of a shooting at Austin-East Magnet High School. Multiple gunshot victims reported, including a KPD officer. The investigation remains active at this time. Please avoid the area. pic.twitter.com/ViQirnQSpx

Knox County Schools is responding to a shooting that occurred this afternoon at Austin-East Magnet High School. We are gathering information about this tragic situation and will provide additional information as soon as possible.

— Bob Thomas (@KnoxSchoolsSupt) April 12, 2021