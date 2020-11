ORBAN POD PRITIZSKOM ZBOG USPOREDBE SOROŠA S HITLEROM: ‘Soroš je književni Fuhrer, a Europa je njegova plinska komora’

Voditelj Književnog muzeja Petofi i vladin povjerenik za kulturu, u subotu je u jednome listu Sorosa nazvao “književnim Fuhrerom”

Vodeća mađarska oporbena stranka pridružila se u nedjelju pozivima upućenim premijeru Viktoru Orbanu da smijeni šefa muzeja koji financira država zbog ekstremnih antisemitskih komentara u kojima je američkoga milijardera Georgea Sorosa usporedio s Adolfom Hitlerom. Orban odavno vrijeđa Sorosa, mađarskog židova koji je iz Mađarske emigrirao nakon Drugoga svjetskog rata, u sklopu svoje opće kampanje protiv imigranata.

Szilard Demeter, voditelj Književnog muzeja Petofi i vladin povjerenik za kulturu, u subotu je u jednome listu Sorosa nazvao “književnim Fuhrerom”, napisavši da je Europa Soroseva “plinska komora” s “otrovnim plinom” iz kapsule multikulturalnog otvorenog društva. Demeter je u nedjelju priopćio da će povući članak, pojasnivši da su njegovi kritičari bili u pravu kad su rekli da bi “paralela s nacističkim vođom mogla nenamjerno povrijediti sjećanje na žrtve” holokausta.

Zajednice mađarskih židova, među kojima i Savez mađarskih židovskih zajednica, njegove su izjave nazvale “neoprostivom i ružnom provokacijom”. Glavna lijevo orijentirana oporbena stranka, Demokratska koalicija zatražila je Demetrovu smjenu.

“Demokratska koalicija od vlade očekuje otpuštanje Szilarda Demetra do kraja dana. Čovjeku poput njega nije mjesto u javnom životu, i to ne samo u europskim državama, nego bilo gdje u svijetu”, stoji u priopćenju stranke. Izraelsko veleposlanstvo tvitalo je da se protivi “korištenju i zloupotrebi sjećanja na holokaust u bilo koje svrhe … Nema mjesta za povezivanje najgoreg zločina u povijesti čovječanstva ili njegovih počinitelja s bilo kakvom suvremenom raspravom, bez obzira na to u kolikoj je mjeri ona značajna”.