ORBAN I EKIPA BIJESNI NAKON GEJ ORGIJA: Mađarskom kruži teorija o ovom skandalu, za sve krive špijune vodeće zemlje Unije…

Politički skandal potresa Mađarsku i njeno ultrakonzervativno vodstvo na čelu s Viktorom Orbanom nakon što je policija tijekom lockdowna upala na u podrum jednog gej-bara u središtu Bruxellesa i među dvadesetak osoba koje su ondje orgijale zatekla i mađarskog europarlametaca Jozsefa Szajera. Szajer, član Orbanovog Fidesza, pokušao je uteći kroz prozor, ali nije uspio.

Riječ je o jednom od najbližih Orbanovih suradnika i suosnivaču stranke Fidesz, poznatom i po svojim homofobnim stavovima (sic!). Szajer je na političkoj sceni već 30 godina, a provladin dnevnik Magyar Hírlapa hvali ga kao “najpoznatijeg i najpriznatijeg mađarskog zastupnika u Europskom parlamentu” gdje je u četiri mandata i do ovog skandala proveo čak 16 godina. Szajer je smjesta, pod neodrživim pritiskom ovog skandala, podnio ostavku na sve političke dužnosti.

ILEGALNO ORGIJANJE U BELGIJI: Briselska policija upala na tulum u podrumu gay bara; Uhićeno 25 osoba, među njima EU zastupnik

Britanski Independent piše da je belgijska policija, upavši na tulum u gej-baru Monroe, od svih dvadesetak osoba koje su zatekli zatražila osobne iskaznice iako su odreda bili goli. Svi će biti kažnjeni s po 250 eura zbog kršenja epidemioloških mjera. Policija također tvrdi da je kod Szajera pronašla drogu, što on odlučno demantira.

“Nisam se drogirao. Ponudio sam policiji da me na licu mjesta testira na drogu što oni nisu učinili. Policija je priopćila da je pronađena tableta ecstasyja. Nije bila moja i ne znam tko je to plasirao. (…) Žao mi je što sam prekršio pravila okupljanja, bilo je to neodgovorno s moje strane i snosit ću sve sankcije koje dolaze s tim. Molim svoju obitelj, kolege i birače da procijene moje posrtanje u svjetlu trideset godina ustrajnog i predanog rada. Ovo posrtanje bilo je osobno i za njega sam isključivo ja odgovoran. Nemojte ga širiti na moju zemlju ili moju političku zajednicu”, prenio je Szajerove riječi Magyar Hirlap.

Organizator raskalašenog tuluma, 29-godišnji David Manzheley, tvrdi pak da Szajera ne poznaje.

“Nisam poznavao tog čovjeka. Nisam znao da je europarlamentarac. Na svoje zabave pozivam prijatelje, a oni dovode druge prijatelje”, kazao je Manzheley belgijskim medijima.

On ne vidi problem u onome što je ekipa na njegovom tulumu radila.

“Popručamo, popijemo piće, baš kao u kafiću. Jedina je razlika u tome što se u međuvremenu međusobno seksamo. Ne vidim što je tu loše. Svi smo odrasli, sve je na međusobnom pristanku”, kazao je domaćin tuluma koji je skupo koštao Szajera.

MAĐARSKI POLITIČAR NAPUSTIO FIDESZ: Pokušao pobjeći s gay partija u Bruxellesu za vrijeme ‘lockdowna’

Szajerova politička sudbina ovime je zapečaćena. I sam Orban ustvrdio je da su njegovi postupci “neobranjivi” jer se protive načelima Fidesza i tradicionalnim kršćanskim vrijednostima koje ta stranka zagovara.

“Nećemo zaboraviti niti odbaciti njegovih 30 godina rada, ali njegov čin je neprihvatljiv. On je nakon toga donio jedinu primjerenu odluku – ispričao se i podnio ostavku”, kazao je mađarski premijer.

No, čini se da ovaj skandal neće tek tako biti gurnut u zaborav. Tumačeći ga, krajnje desni Orbanovi saveznici u Mađarskoj, ali čak i protivnici s ljevice posegnuli za teorijom zavjere tvrdeći da je Szajeru skandal namješten. Točnije, da ga je namjestila njemačka tajna služba kako bi osujetila “mađarsko-poljski rat za neovisnost u Bruxellesu”. I Mađarska i Poljska u sporu su s EU oko proračuna za upravljanje krizom te na njega zasad stavljaju veto.

Provladin Magyar Hirlap piše kako je bivši čelnik ultradesnog Jobbika, Gábor Vona, uvjeren da je zbog veta u Bruxellesu ovaj skandal Orbanu namjestila njemačka tajna služba. Vona tvrdi da je i ranije bilo sličnih skandala i orgija na kojima su sudjelovali diplomati, ali da njihovi identiteti nisu bili objavljivani, barem ne odmah.

Some very weird theories going around in the Hungarian far right tonight that the Orban MEP caught in the gay orgy Friday was set up by the German secret service in order to thwart "the Hungarian-Polish war of independence in Brussels" over #RuleOfLaw.https://t.co/v2oge520uP

— Dave Keating (@DaveKeating) December 1, 2020