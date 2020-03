NOVO ISTRAŽIVANJE KOJE ULIJEVA NADU: Prvi rezultati pokazali što to ima ključnu ulogu u smanjenju infektivnosti koronavirusa

Rezultati sugeriraju da ulogu u smanjenju infektivnosti koronavirusa igra vlažnost i povišenje temperature

Otkada se epidemija koronavirusa, znanstveno poznatijeg kao Covid-19, proširila svijetom u znanstvenim krugovima postavlja se pitanje kako smanjiti infektivnost tog virusa. No, čini se da su kineski znanstvenici na dobrom putu. Prema pisanju Večernjeg lista, upravo su objavljeni rezultati uvodne studije koju podupire National Key R&D Program in China i National Natural Science Foundation of China. “High Temperature and High Humidity Reduce the Transmission of COVID-19” naziv je rada koji su napravili dr. Wang i suradnici sa Sveučilišta Beihang.

Rezultati sugeriraju da ulogu u smanjenju infektivnosti SARS-CoV-2 virusa igra vlažnost i povišenje temperature. Znanstveni tim, predvođen dr. Wangom, do tih preliminarnih rezulata došli su tako što su mjerili dnevni efektivni reproduktivni broj virusa (R). On inače predstavlja očekivani broj ljudi koji će se zaraziti u populaciji. Značaj tog broja posebno se vidi u slučajevima pojavnosti novih virusa kao što je SARS-CoV-2 virus i to u populaciji bez stečenog imuniteta, prenosi Večernji list.

Kako su znanstvenici došli do tih rezultata?

Ono što je poznato jest da efektivni broj virusa varira te može ovisiti o brojnim čimbenicima poput vremenskih prilika ili temperature. No, u tu skupinu spada i niz mjera koje poduzima čovjek kao što su higijenske mjere, samoizolacija itd. Do svojih otkrića znanstvenici su došli tako što su mjerili dnevne vrijednosti virusa u periodu od 21. do 23. siječnja 2020. godine.

To su mjerili u sto kineskih gradova u kojima je više od 40 oboljelih od koronavirusa. Povišenje temperature za 10 stupnjeva smanjuje vrijednost reproduktivnog broja virusa za 0.0383 dok povišenje vlažnosti za čak jedan posto smanjuju vrijednost reproduktivnog broja virusa za 0.0224.

Prema rezultatima vidi se da oni sugeriraju da skorašnji dolazak ljeta i kišnih perioda na sjevernoj hemisferi mogu značajno usporiti transmisiju koronavirusa. Ranije objavljeni rezultati istraživanja na životinjama sugerirali su slično, pa su ovi rezultati upravo na istom tragu – suzi zrak blokira funkcioniranje mukozne barijere i omogućava da transmisija različitih raspiratornih virusa bude učinkovitija, piše Večernji list.

