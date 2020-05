OPSADNO STANJE U SAD-U: Policija privela novinare CNN-a koji su izvještavali o prosvjedu, stiže i nacionalna garda

Policija je u petak ujutro u američkom Minneapolisu uhitila ekipu američkog informativnog kanala CNN, koja je izravno pratila prosvjede koji se u tom gradu odvijaju treću noć zaredom, nakon smrti uhićenog Afroamerikanca koji je umro tijekom nasilnog uhićenja.

NOVA SNIMKA POKAZUJE DA SE UBIJENI NIJE OPIRAO UHIĆENJU: ‘Molim vas, nemojte me ubiti, ne mogu disati…’

Tri člana ekipa pušteni su skoro dva sata kasnije, a guverner Minnesote Tim Walz se ispričao predsjedniku CNN-a, izvijestio je kanal.

Demokratski guverner te države na sjeveru Sjedinjenih Država ocijenio je da je privođenje novinara “neprihvatljivo”.

BUKNULI STRAŠNI NEREDI ZBOG SMRTI CRNCA: Prosvjednici zapalili policijsku postaju, počelo se i pucati; Trump: ‘To su nasilnici!’

Novinari CNN-a pratili su treću noć nasilja zaredom u Minneapolisu. Neredi su izbili nakon smrti Afroamerikanca Georga Floyda (46), do koje je došlo u ponedjeljak, kada ga je, kako pokazuje snimka slučajne prolaznice, policajac koljenom pritisnutim na vrat priklještio na tlo i tako držao nekoliko minuta, dok se on žalio da ne može disati.

Bilo je već jutro kada su, u trenutku dok je novinar Omar Jimenez izvještavao s gradskih ulica, dva policajca zaustavila izvještavanje, te umjesto mikrofona novinaru stavili lisice. “Zbog čega sam uhićen?”, pitao je novinar koji se prilikom uhićenja legitimirao.

A CNN crew was arrested while giving a live television report in Minneapolis, where the crew was covering ongoing protests over the death of George Floyd. They had clearly identified themselves as press. https://t.co/QklqlJm7mD pic.twitter.com/0xreuTPuWS

— CNN International (@cnni) May 29, 2020