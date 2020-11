[UŽIVO] TEROR U BEČU: Četvero mrtvih; Poznat identitet jednog od napadača? ‘Policija je bila uvjerena da nije sposoban isplanirati napad’

Četiri su osobe ubijene u simultanim terorističkim napadima u ponedjeljak navečer na šest mjesta blizu sinagoge u središtu Beča

Napad se odvio na šest lokacija u blizini sinagoge u Beču

Ubijene su četiri osobe, 17 ljudi je ozlijeđeno, a policija je likvidirala jednog sumnjivca

Najmanje jedan napadač je u bijegu, dok su ostali uhićeni

Ministar Karl Nehammer potvrdio je kako je napad imao ‘islamistički motiv’. Kazao je i kako je napadač bio simpatizer ISIS-a

Dva turska MMA borca proglašena herojima Beča

10:33 – Dva turska MMA borca spasila su od sigurne smrti stariju ženu i ranjenog policajca tijekom terorističkog napada u Beču. Jedan od njih je tom prilikom ranjen, a kasnije su se zaputili u policijsku postaju kako bi opisali sve što su vidjeli, zbog čega su prozvani herojima Beča.

Uhićenja u St. Pöltenu

10:31 – Austrijska je policija svoje aktivnosti u otkrivanju počinitelja napada usmjerila prema Donjoj Austriji, točnije gradu St. Pöltenu, gdje je jedinica Cobra upala u satmbenu zgradu preko puta bolnice te u jednom stanju uhitila dvoje osobe, javlja Kurier. Lokalni policijski dužnosnici tvrde kako nije bilo otpora pri uhićenju.

Trodnevna žalost u Austriji

10:26 – Austrija je proglasila trodnevnu žalost koja će započeti u podne minutom šutnje za sve stradale u napadu. Zastave na brojnim institucijama su već na pola koplja, a u školama će se odati počast sutra ujutro prije početka nastave.

Nema stradalih Hrvata u Beču

10:25 – Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je kako u napadima u Beču nema stradalih ni ranjenih hrvatskih državljana.

Poznat identitet jednog od napadača?

10:04 – Sedmero ljudi je životno ugroženo, javila je APA. U više bolnica nalazi se sveukupno 17 ljudi koji su pretrpjeli ozljede od vatrenog oružja ili porezotine, a 10 ljudi je u stanju šoka. Napadača je ubila policija u ponedjeljak navečer. Radi se o 20-godišnjem mladiću koji je rođen i odrastao u Beču i bio je poznat obavještajnim službama. Kako pišu mediji, bio je jedan od 90 austrijskih islamista koji je želio otići boriti se u Siriju.

Kurtin S. je “albanskih korijena”, no njegovi roditelji su iz Sjeverne Makedonije, napisao je na Twitteru Florian Klenk, urednik tjednika Falter. Policija je bila uvjerena da nije sposoban isplanirati napad u Beču, dodaje Klenk.

2/2 Er war am Radar des Verfassungsschutzes, weil er einer von rund 90 österreichischen Islamisten war, die nach Syrien ausreisen wollten. Im Juli wurde er daran gehindert. Dass er in Wien einen Terroranschlag plant, hatte ihm die Polizei nicht zugetraut. — Florian Klenk (@florianklenk) November 3, 2020

Najmanje 1000 policajaca sudjeluje u operaciji potrage za napadačima i češljaju svaki kutak austrijskog glavnog grada, potvrdio je glasnogovornik policije. Ministar Nehammer jutros na konferenciji za novinare koju je prenosila televizija ponovo pozvao javnost da ne izlazi na ulice.

Napadač, kojeg je ubila policija, i ostali potencijalni napadači, izveli su u ponedjeljak navečer koordinirani napad sa šest lokacija, počevši s pucnjavom ispred glavne bečke sinagoge. Prema očevicima, napadači su mecima iz strojnica zasuli ljude u prepunim barovima i kafićima koji su htjeli iskoristiti posljednju večer prije stupanja na snagu policijskog sata uvedenog u cilju suzbijanja zaraze covidom-19.

Nehammer je kazao da je tijekom pretrage doma jednog od napadača zaplijenjen video materijal, a policija istražuje njegove potencijalne veze. Agencija APA prenosi da je policija pretražila više kuća i stanova te da je uhitila nekoliko ljudi, no glasnogovornik policije to za sada nije potvrdio. Načelnik bečke policije nije htio otkriti detalje vezane uz identitet napadača, tvrdeći da bi to moglo ugroziti istragu.

Policija je zatvorila veći dio povijesnog središta grada te također obustavila javni prijevoz u starom gradu. Društvenim mrežama kruže snimke napadača koji trči ulicom te puca i viče. Na jednoj snimci se vidi kako jedna osoba ispred bara u ulici u kojoj se nalazi sinagoga pada pokošena mecima.

Beč je do sada bio pošteđen krvavih terorističkih islamističkih napada koje su posljednjih doživjeli Pariz, London i Bruxelles. Austrija je od 2014. dio globalne koalicije predvođene SAD-om za borbu protiv Islamske države.

Zatvorene sve sinagoge u Austriji

9:54 – Izraelsko kulturno društvo u Austriji zatvorilo je sve sinagoge u zemlji, a naloženo je i zatvaranje svih košer ustanova, poput restorana, trgovina i škola. Vjernicima se preporuča da ne izlaze iz svojih domova bez potrebe. Napad u Beču je osudio i izraelski predsjednik Reuven Rivlin.

Njemačka i Češka postrožile kontrole na granicama

9:52 – Njemačka i Češka uvele su strože kontrole na svojim granicama s Austrijom kako bi spriječile vjerojatne preostale napadače da pobjegnu iz zemlje, javlja Guardian. Poznato je da je jedan napadač ubijen, a “najmanje jedan” u bijegu. Snage sigurnosti još uvijek nisu objavile točan broj osoba koje su sudjelovale u napadu.

Angela Merkel izrazila sućut obiteljima žrtava

9:04 – Njemačka kancelarka Angela Merkel preko svog glasnogovornika se na Twitteru obratila Austrijacima. “U strašnim satima kada je Beč postao metom terorističkog napada, moje su misli sa stanovnicima i pripadnicima službe sigurnosti koji se suočavaju s opasnošću. Izražavam sućut obiteljima žrtava te se nadam da će se ozlijeđeni oporaviti. Mi, Nijemci, stojimo solidarno i sosjećajno iz naše austrijske prijatelje. Islamistički teror je naš zajednički neprijatelj. Borba protiv ubojica i njihovih huškača je naša zajednička borba”, poručila je Merkel.

Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist unser gemeinsamer Kampf – Kanzlerin #Merkel zum terroristischen Anschlag in #Wien. pic.twitter.com/ijoiVEjSfG — Steffen Seibert (@RegSprecher) November 3, 2020

Ranjeni policajac kritično, ali stabilno

8:54 – Među 17 ozlijeđenih ljudi je i jedan policajac. Kronen Zeitung javlja kako se radi o 28-godišnjaku iz policijske postaje u centru Beča koji se sukobio s napadačima u ulici Seitenstettengasse. Njegovo je stanjejutros bilo kritično, ali stabilno.

Preminula i četvrta žrtva napada

8:50 – Austrijski Kronen Zeitung javlja da je nedugo nakon službene policijske potvrde o troje ubijenih ljudi, u klinici Ottakring preminula i četvrta žrtva – žena stara između 40 i 50 godina. Također, javljaju kako je ukupno 17 ljudi ozlijeđeno, a troje je otpušteno na kućnu njegu.

Objavljena fotografija navodnog napadača

8:45 – Na Instagramu je prije početka terorističkog napada u Beču objavljena fotografija džihadista s oružjem sličnim onomu korištenom u tom krvoproliću. Iako policija još uvijek utvrđuje identitet ubijenog napadača, Bild javlja kako se vjerojatno radi o osobi s te fotografije.

Taj je muškarac na Instagramu objavio još nekoliko fotografija na kojima pozira s puškom i mačetom, a u njihovom se opsiu zaklinjena vjeronst vođi Islamske države. Na nekim fotografijama, navodno, piše i arapska riječ “baqiyah”, koja je dio fraze “Islamska država ostaje i širi se”.

Bild piše kako je taj muškarac jučer još dvojici prijatelja poslao snimku napada na redakciju francuskog satiričnog časopisa Charlie Hebdo iz 2015. u kojem je ubijeno 12 osoba.

Kronen Zeitung piše kako se radi o 30-godišnjem izbjeglici.

Potvrđeni detalji napada

8:35 – Bečka policija je potvrdila nekoliko osnovnih informacija o napadu. Napad je počinila barem jedna osoba koja je ustrijeljena. Sumnja se da je napad motiviran islamizmom. Napadač je, između ostalog, bio naoružan i jurišnom puškom. Nosio je i pojas s eksplozivom, za kojeg se ispostavilo da je lažan. Specijalna policija je upala i pretražila sumnjivčev stan, a u tijeku je obrada pronađenih videozapisa.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Napad u centru Beča, u kojemu je ubijeno troje prolaznika, izveo je barem jedan islamistički terorist, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer. Napad je imao “islamistički motiv”, kazala je policija. Napadač, kojeg je policija ubila, bio je “radikaliziran” i simpatizer ISIS-a, kazao je ministar Nehammer na jutrošnjoj presici. U teroru je sudjelovalo više napadača.

U napadu je ozlijeđeno 15 osoba, od kojih sedmero teže. Među ranjenima je i jedan policajac, koji je izvan životne opasnosti.

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer (ÖVP) i generalni direktor za javnu sigurnost Franz Ruf jutros su govorili o napadu koji se dogodio u Beču protekle noći. Potraga za napadačem je u tijeku, njegov stan je pretražen, kazali su. Nehammer je rekao kako je u jučerašnjim napadima ubijeno troje ljudi, 15 je ranjenih te je ranjen jedan policajac.

“Moje misli u ovim teškim satima su sa žrtvama i rodbinom. Mislimo na mrtve i povrijeđene, uključujući jednog dežurnog policajca”, kazao je ministar Nehammer. “Jučerašnji napad je napad na naše vrijednosti i pokušaj da nas podijele. Nećemo to tolerirati. Bit će posljedica”, dodao je u obraćanju. Bečki generalni direktor za javnu sigurnost Franz Ruf je kazao da se “intenzivno radilo na identifikaciji napadača.”

“Pretražena je kuća napadača. Pronađeno je i ustupljeno nam gotovo 20.000 videozapisa, a mi smo već pretražili 20% ovog sadržaja”, dodao je Ruf.

Jedan napadač ubijen, najmanje jedan u bijegu

Nehammer je sinoć za televiziju ORF rekao da je nekoliko napadača otvorilo vatru na šest lokacija blizu središnje bečke sinagoge. Jedan je napadač ubijen u sukobu s policijom, a najmanje je jedan u bijegu. Ubijeni terorist, ustanovljeno je, na sebi nije imao prsluk s eksplozivnom napravom kao što se sumnjalo. No, sumnja se i kako je taj pojas bio lažan. Osim policajaca, situaciju u središtu grada trenutačno osigurava 150 pripadnika specijalne jedinice Austrijske vojske.

Austrijski ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer pozvao je na konferenciji za novinare građane Beča da u utorak ostanu kod kuće te da izbjegavaju središte grada.

Napadači uhićeni?

Twitterom se širi navodna snimka uhićenja napadača, međutim još uvijek nema nikakve potvrde.

Bečani pozvani da danas ostanu kod kuće, škole zatvorene

“Ostanite kod kuće i izbjegavajte središte grada”, pozvao je građane Nehammer na izvanrednoj konferenciji za tisak u ministarstvu unutarnjih poslova. “Ovu tešku situaciju možemo prevladati zajednički, budemo li se ponašali disciplinirano”, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova.

Načelnik bečke policije Gerhard Puerstl potvrdio je na konferenciji za novinare da je ubijen jedan prolaznik te da se u bolnici nalazi 15 osoba, od kojih je sedmero teže ozlijeđeno. Šef bečke hitne pomoći Rainer Gottwald rekao je za javni servis ORF da je kod ozlijeđenih osoba riječ o prostrijelnim ranama te o jednoj ubodnoj. Među ranjenima je i jedan policajac čiji život više nije u opasnosti.

Bečki gradonačelnik Michael Ludwig objasnio je za austrijsku TV postaju “oe24” da trenutačno nije jasna pozadina ovog terorističkog napada. “U ovom trenutku ne želim sudjelovati u nagađanjima”, rekao je Ludwig.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE BEČA NAKON TERORISTIČKOG NAPADA: Grad se ispraznio, na ulicama su samo policija i vojska

Nepoznat motiv, moguće da su bila samo dvojica napadača

Dodao je da nije poznato koliko je bilo počinitelja napada. “Mjesta na kojima su izvršeni napadi na prolaznike relativno su blizu pa je moguće da se radi o samo dvojici počinitelja”, zaključio je bečki gradonačelnik.

Ista TV postaja javlja, pozivajući se na jednu američku internetsku stranicu koja prati aktivnosti islamističkih grupacija, kako se na jednom od portala koje koriste islamisti pojavilo pismo u kojemu stoji da je teroristički napad u Beču “kazna Austriji za sudjelovanje u vojnim misijama u Iraku i Siriji”.

Trump i Biden osudili napade u Beču

Američki predsjednik Donald Trump osudio je u utorak napade u središtu Beča istaknuvši da “napadi zla” moraju prestati, a njegov protukandidat na predsjedničkim izborima, demokrat Joe Biden pozvao je na jedinstvo u suprotstavljanju nasilju. Trump je na Twitteru osudio “još jedan ružan teroristički čin” u Beču dodavši da “napadi zla” moraju prestati.

“Sjedinjene Države stoje uz Austriju, Francusku i cijelu Europu u borbi protiv terorista, uključujući i radikalne islamističke teroriste”, napisao je aktualni predsjednik i republikanski kandidat uoči izbora. “Ti napadi zla na nedužne moraju prestati”, dodao je.

Predsjednički kandidat demokrata Joe Biden poručio je da “nakon strašnih terorističkih napada” u Beču “svi moramo ustati protiv mržnje i nasilja”.

Napade je osudio i savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Robert O’Brien. “Nema opravdanja za ovakvu mržnju i nasilje”, poručio je savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost O’Brien nakon napada u Beču.

Osude napada u Beču stižu sa svih strana

Napade u Beču, u kojima su u ponedjeljak navečer poginule najmanje dvije osobe, oštro su osudili, uz ostale, talijanski premijer Giuseppe Conte, češki premijer Andrej Babiš, španjolski premijer Pedro Sanchez i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.

“U našoj zajedničkoj europskoj kući nema mjesta mržnji i nasilju”, napisao je Conte na Twitteru na talijanskom i njemačkom oštro osudivši napade u Beču, dok je talijanski ministar vanjskih poslova Luigi Di Maio poručio da “Europa mora reagirati” nakon ovoga “kukavičkog napada”.

Čaški premijer Andrej Babiš na Twitteru je izrazio solidarnost s Austrijom. “Zgrožen sam napadom na sinagogu u Beču i želim izraziti solidarnost s cijelim austrijskim narodom i mojim prijateljem (kancelarom) Sebastijanom Kurzom, napisao je Babiš. Španjolski premijer Pedro Sanchez istaknuo je da s pozornošću prati vijesti koje stižu iz Beča “u noći bola izazvanoga još jednim bezumnim napadom”.

“Mržnja neće pokoriti naše društvo. Europa će se čvrsto suprotstaviti terorizmu. Suosjećamo s obiteljima žrtava i izražavamo solidarnost s austrijskim narodom”, napisao je Sanchez.

Solidarnost Austriji izrazio je i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis istaknuvši da je potresen strašnim napadima u Beču. “Europa je jedinstvena nasuprot teroru”, napisao je Mitsotakis.

‘Mržnja pokušava podijeliti naša društva’

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas napisao je da “ne smijemo ustuknuti pred mržnjom koja pokušava podijeliti naša društva”. “Premda razmjeri terorističkih napada još nisu poznati, u mislima smo uz ranjene i žrtve tih strašnih trenutaka”, stoji u tweetu njemačkoga ministra.

Predsjednica Europske unije Ursula von der Leyen na istoj je društvenoj mreži napisala da je “zgrožena i tužna”. “Suosjećam s obiteljima žrtava i austrijskim narodom. Europa izražava punu solidarnost s Austrijom. Mi smo jači od mržnje i terora”, napisala je von der Leyen.

Napad osudio i premijer Plenković

“Europska unija snažno osuđuje taj kukavički čin koji gazi život i naše ljudske vrijednosti”, napisao je osudivši napad predsjednik Europskog vijeća Charles Michel. “Posvuda na našem kontinentu ujedinjeni smo protiv nasilja i mržnje”, poručio je predsjednik europskoga parlamenta David Sassoli, a šef europske diplomacije Josep Borrell ocijenio je da je riječ o “činu kukavištva, nasilja i mržnje”.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je: “Ovo je naša Europa. Nećemo ustuknuti pred terorom, naši neprijatelji moraju znati s kim imaju posla”.

Napad su oštro osudili i hrvatski premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. “Hrvatska je uz vas u ovim teškim trenucima”, poručio je Austrijancima predsjednik hrvatske vlade na svom Twitteru.

