OPORBA BIJESNA ZBOG SPORAZUMA ČOVIĆ-IZETBEGOVIĆ-DODIK: ‘To je izdaja svih načela na kojima su dosad inzistirali’

Sporazum triju vodećih nacionalnih stranaka o uspostavi nove vlasti u Bosni i Hercegovini “neprovediv” je i izdaja svih načela na kojima su inzistirali od izbora 2018. zbog čega i nisu formirali ni vladu niti je zasjedao parlament, rekle su u utorak oporbene stranke oštro kritizirajući dogovor.

Čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović, Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik u ponedjeljak su postigli konačni dogovor o uspostavi vlasti u BiH na temelju rezultata izbora provedenih u listopadu 2018. godine te su najavili novu vladu za 30 dana. Koalicijski sporazum praktično je neprovediv, drže oporbene stranke.

Izetbegović popustio Dodiku oko ulaska u NATO

Oporbene stranke iz Federacije BiH oštricu svoje kritike usmjerile su ponajprije na bošnjački SDA optužujući Izetbegovića da je žrtvovao građansku državu i približavanje BiH NATO-u zbog sudjelovanja u budućoj vlasti. Oporba iz Republike Srpske kritike usmjerava na Dodika optužujući ga da je svom potpisom praktično pristao na poništenje rezolucije entitetskog parlamenta iz 2017. godine o vojnoj neutralnosti.

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) i Naša stranka (NS) zajedničkom su izjavom u utorak pozvale Izetbegovića da pojasni svoju jučerašnju konstataciju da će put BiH k članstvu u NATO-u sada biti “značajno usporen”.

“Na kakvo usporavanje je pristao? Hoće li prije uspostave Vijeća ministara (u sjedište NATO-a) biti poslan Godišnji nacionalni plan reformi (ANP). Kako je preko noći i pod čijim pritiskom ulazak u NATO postao nebitan, a ulazak u EU postao prioritet”, pitanja su koja su na adresu čelnika SDA uputili iz oporbe. Blokada je nastupila jer se Dodikov SNSD protivi reformama koje bi BiH približile članstvu u NATO-u.

‘HDZ će dobiti monopol na predstavljanje Hrvata u BiH’

U SDP-u i NS nezadovoljni su i odredbom u koalicijskom sporazumu da će se izborni zakon mijenjati temeljem presuda europskih i domaćih sudova sukladno ustavu i zakonima pri čemu je bit u tome da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i građana na cijelom teritoriju BiH što je formulacija koju već mjesecima koristi Čović inzistirajući na tom pitanju posebice nakon što ga je Željko Komšić porazio u prošlogodišnjoj utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

“Ovime se jasno ukazuje da će HDZ BiH dobiti monopol na predstavljanje Hrvata u BiH i da presuda u slučaju Sejdić-Finci neće biti implementirana jer njezina implementacija traži suštinske promjene, a ne primjenu daytonske legislative”, stoji u izjavi SDP BiH i NS.

Kritikama se pridružila i stranka Narod i pravda (NiP) koja je zajedno sa SDP-om i NS na vlasti u Sarajevskoj županiji, a SDA čini sve ne bi li tu vlast srušila.

“Čović je u tekstu (sporazuma) dobio ono što traži godinama. Poštivanje presuda sudova onako kako ih on tumači, a potpisano je da predstavnici naroda moraju biti “legitimni”, znači da su “legitimni” samo oni koji žive u dijelovima zemlje u kojima je HDZ vlast, navodi NiP. Ako doista u primjeni ovog ‘zakukuljenog’ dokumenta krenu u formiranje vlasti na državnoj razini bez slanja ANP i (uspostave) vlade Federacije BiH uz provedbu Čovićevih zahtjeva, svi normalni ljudi u našoj zemlji moraju učiniti sve da se ti procesi zaustave”, poručio je predsjednik NiP-a Elmedin Konaković, ujedno predsjednik skupštine Sarajevske županije pozvavši SDA da “barem jednom ispravi kralježnicu i zaustavi izdajničke pohode”. Ponudio je SDA da ponovo preuzme vlast u Sarajevu pod uvjetom da odustane od koaliranja s Čovićem i Dodikom na temelju dokumenta potpisanog u ponedjeljak.

‘Ovaj dokument je Dodikova kapitulacija’

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Mirko Šarović koji je u odlazećem sazivu Vijeća ministara BiH obnašao dužnost ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ocijenio je u utorak da je Dodik taj koji je platio najveću cijenu ulaska u vlast jer je ipak pristao na provedbu reformi bitnih za približavanje BiH NATO-u iako je ranije govorio da to neće dopustiti ni pod koju cijenu.

“Što se tiče SDS-a ovaj dokument je kapitulacija politike Milorada Dodika i SNSD-a, poraz politike vojne neutralnosti odnosno nestupanja u NATO. Sve za što se Dodik zalagao, sada je pogazio, platio je suviše visoku cijenu ulaska u Vijeće ministara”, kazao je Šarović novinarima u Sarajevu.

Komentirajući načelni dogovor o izmjenama izbornog zakona BiH kazao je da je u njemu puno više stvari koje treba promijeniti od onoga što je bitno HDZ-u, SDA-u i SNSD-u te on ne vjeruje da će oni uopće postići dogovor o potrebnim izmjenama. Šarović je skeptičan da će tri stranke uopće uspjeti uspostaviti učinkovitu vladu i predviđa da će ona možda uspjeti nešto raditi do proljeća 2020., a zatim očekuje da će se svi oni vratiti u svoje ranije iskopane stranačke rovove. A to znači dvije godine blokade i čekanje novih izbora, zaključio je.

Čović, Izetbegović i Dodik u ponedjeljak su postigli dogovor po kojemu bi novo Vijeće ministara BiH trebalo biti imenovano u roku od 30 dana i usuglasili su raspodjelu ministarstava po stranačko-nacionalnom ključu. Ako se taj dogovor provede profunkcionirao bi i državni parlament koji već mjesecima ne zasjeda.

