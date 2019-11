OPLJAČKAN MUZEJ U DRESDENU: Lopovi ukrali zbirku vrijednu više od milijardu eura i pobjegli automobilom

Kradljivci su pobjegli automobilom te se za njima traga

Jedan od najvećih europskih povijesnih muzeja, “Zeleni trezor” (Grünes Gewölbe) u Dresdenu rano jutros je opljačkan, a lopovi su odnijeli zbirku vrijednu više od milijarde eura, izvijestila je policija.

Njemački mediji pišu da je ukradena povijesna kolekcija antičkog nakita. U muzeju se čuva jedna od najvećih kolekcija nakita, a po informacijama policije lopovi su provalili u povijesni dio muzeja koji čine dva dijela. U jednome se čuva blago od razdoblja Augusta II. do 1733. godine, a u drugome novom odjelu nalaze se posebni predmeti koje su muzeju darovali pojedinci.

Zasad nije poznato što je točno ukradeno. Po pisanju “Bilda” u muzeju je došlo do prekida električne energije te se pretpostavlja da je riječ o sabotaži. Kradljivci su pobjegli automobilom te se za njima traga, rekao je novinarima glasnogovornik policije Thomas Geithner. Dodao je kako se vjeruje da je požar koji je izbio tijekom noći na obližnjem Augustovom mostu povezan s nestankom električne energije.

Muzej čini deset bogato ukrašenih prostorija u kojima je izloženo oko 3000 komada nakita i ostalih remek-djela izrađenih od zlata, srebra, dragog kamenja, bjelokosti i drugog vrijednog materijala. Zgrada je bila oštećena u Drugome svjetskom ratu, ali je obnovljena. Od ponovnog otvaranja u rujnu 2006. godine, jedno je od najposjećenijih mjesta u gradu Dresdenu.

Jedan od najvrednijih izložaka dresdenskoga muzeja, zeleni dijamant od 41 karata, trenutačno se nalazi u njujorškome Muzeju umjetnosti Metropolitan u sklopu izložbe “Making Marvels: Science and Splendor at Courts of Europe”.