OPERACIJA CJEPIVO: Profesorica s Oxforda: ‘Mislim da su šanse da uspijemo 80 posto’; Objavila je i kada ga svijet može očekivati

Cjepivo protiv koronavirusa moglo bi biti spremno za upotrebu do rujna – izjavila je profesorica imunologije sa Sveučilišta Oxford Sarah Gilbert koja vodi tim znanstvenika koji radi na razvoju cjepiva, piše Business Insider.

Prof. Gilbert izjavila je za londonski Times da je “80 posto sigurna” da će njezin tim razviti cjepivo, a svoju procjenu temelji na drugim istraživanjima koje su provodili tražeći cjepivo za koronavirus.

‘Velika je vjerojatnost da će cjepivo biti djelotvorno’

“Mislim da postoji velika vjerojatnost da će to cjepivo biti djelotvorno. To nije samo predodžba jer iz tjedna u tjedan imamo sve više saznanja. Mislim da su šanse da uspijemo 80 posto, to je moja procjena”, kazala je prof. Gilbert.

Na pitanje je li izvjesno da se cjepivo dobije do rujna, kazala je: “Da, moramo raditi na tome”.

“Ako sve bude teklo po planu, taj vremenski rok je moguć. No, nitko još ne može obećati da ćemo uspjeti”, dodala je.

Mjere socijalne distance otežavaju testiranje cjepiva

Britanska vlada priopćila je kako bi bila voljna financirati proizvodnju milijuna doza bilo kojeg cjepiva za koje se pokaže da bi bilo učinkovito. To znači da bi cjepivo bilo predstavljeno javnosti čim se dokaže da djeluje.

Sigurnosna ispitivanja cjepiva cjepivo započinju uskoro, izvijestio je Times, usporedo s drugim istraživanjima koje provode stručnjaci širom svijeta pokušavajući pronaći cjepivo koje bi zaštitilo ljude od koronavirusa.

Prof. Gilbert smatra da će restriktivne mjere uvedene u Velikoj Britaniji otežati testiranje cjepiva, jer se virus sada ne širi tako brzo. Međutim, dodala je, u zemljama gdje su mjere socijalnog distanciranja manje stroge brže bi se moglo pokazati je li cjepiov učinkovito.