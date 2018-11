OPASNOST U SVJETSKIM MORIMA: Kako bi izbjegli skuplje gorivo, tisuće brodova ispuštat će otrov u more

Sve je veća zabrinutost u europskim zemljama te se sve više njih pita ne bi li trebali zabraniti takav sustav.

Tisuće brodova instalirat će sustav koji će ispuštati onečišćenje u oceane kako bi na taj način ‘pobijedili’ novu međunarodnu regulaciju korištenja prljavog goriva čiji je cilj smanjiti zagađenje, piše The Guardian.

Čak 400 tisuća smrti svake godine

Naime, flote teretnih brodova diljem svijeta moraju do 2020. godine smanjiti onečišćenje zraka korištenjem čišćeg goriva koji ima samo 0,5 posto sumpora za razliku onoga od 3,5 posto koji se trenutno koristi. Nove standarde nametnula je Međunarodna pomorska organizacija nakon jačanja zabrinutosti o utjecaju emisije brodova.

Naime, izvještaj u znanstvenom časopisu Nature navodi kako je čak 400 tisuća smrti svake godine i 14 milijuna slučajeva astme u djetinjstvu uzrokovano prljavim gorivom koji se koristi za brodove.

Novo zagađenje

Međutim, taj potez mogao bi pridonijeti još većim zagađenjem.

Prema izvještaju The Guardiana, između 2300 i 4500 brodova će prije instalirati sustav za čišćenje ispušnih plinova kojim će dobiti nisku količinu sumpora u gorivu umjesto da kupuju skuplje, ali čišće gorivo.

Takav sustav omogućit će vlasnicima brodova da nastave kupovati jeftinije gorivo koje će potom biti ‘pročišćeno’. Otpad od tog sustava u kojem će se nalaziti sumpor i drugi otrovni spojevi bit će ispušteni u more.

Strah od zagađenjem

Zbog toga je sve veća zabrinutost u europskim zemljama te se sve više njih pita ne bi li trebali zabraniti takav sustav ili da zabrane brodovi ispuštanje takvih voda u njihovim lukama.

Stručnjaci UN-a upozoravaju da će povećani broj brodova koji koriste takav sustav do 2020. mogao dovesti do potencijalno većeg rizika i nepredvidivih ekoloških posljedica, piše The Guardian.