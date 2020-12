OPASNI TERORIST PUŠTEN NA SLOBODU: Znate li zašto je prijatelj Osame Bin Ladena izašao iz zatvora? Zbog prekomjerne težine…

Ovaj terorist koji je krivac za eksplozije u kojima je ubijeno preko 200 osoba, pušten je iz ‘milosrđa’ uz tvrdnju da je Covid opasan za njega zbog njegove prekomjerne tjelesne težine te da je to rizik za njegov život

Adel Abdel-Bary (60), osuđeni terorist, poznat kao europski glasnogovornik Osame Bin Ladena te njegov prijatelj, prijevremeno je pušten iz zatvora u New Jerseyju. Ovaj terorist koji je krivac za eksplozije u kojima je ubijeno preko 200 osoba, pušten je iz “milosrđa” uz tvrdnju da je Covid opasan za njega zbog njegove prekomjerne tjelesne težine te da je to rizik za njegov život, piše The Sun.

Abdel-Bary odletio je jučer u Veliku Britaniju k svojoj obitelji gdje ga je dočekala 59-godišnja supruga Raaga koja živi u stanu od milijun funti u sjeverozapadnom dijelu Londona, u naselju Maida Vale. Inače, ovaj osuđeni terorist je otac šestero djece, a jedan od njegovih sinova je džihadist Islamske države.

‘Njegov povratak predstavlja veliku glavobolju za ministra unutarnjih poslova’

Njegov se povratak nije mogao blokirati jer je 1997. dobio azil u Velikoj Britaniji 1997. godine. Službenici ga ne mogu poslati natrag u rodni Egipat gdje je i odrastao jer bi mogao biti u opasnosti od smrti ili mučenja.

Jedan od izvora s polja sigurnosti u Britaniji rekao je da povratak Abdela-Baryja zadaje glavobolju ministru unutarnjih poslova koji zemlju namjerava osloboditi prijetnji dok je poznati terorist “bačen na njezin prag”.

Pušten iz zatvora zbog debljine

Abdel-Bary je 1991. godine pobjegao iz Egipta u Britaniju, a 1998. godine dvije bombe s kamionima al-Qaede usmrtile su 224 u američkim veleposlanstvima u Keniji i Tanzaniji. Tužitelji su rekli da je bio stariji član terorističke frakcije i da je preuzeo odgovornost za bombaške napade. U SAD je izručen 2012. godine te je dobio 25 godina zatvorske kazne nakon što je priznao svoju ulogu u napadu.

Ove godine odvjetnici terorista rekli su njujorškom sudu da je njegova pretilost “izvanredan i uvjerljiv” razlog za milost suca, sa čime se on i složio. Izvori The Suna kažu da će gotovo sigurno potraživati beneficije. Osim toga, njegov povratak će britanske porezne obveznike koštati desetke tisuća funti zbog nadzora sigurnosti.