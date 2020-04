ONI SU ZBOG PANDEMIJE ZABRANILI POBAČAJE: Tvrde da štede zaštitnu opremu, no ženske udruge u tome vide nešto drugo

Iako je u Teksasu službeno rečeno kako ‘pobačaj ne spada u esencijalne medicinske zahvate’, ženske udruge upozoravaju kako je to paravan za političko ostvarivanje zabrane pobačaja, zbog kojeg će žene biti prisiljene odlaziti u ilegalne klinike i riskirati živote

U Teksasu ni inače nije lako onim ženama koje žele prekinuti trudnoću. Cijene zahvata su visoke, klinika koje zahvat provode je malo. Ali sada, u vrijeme pandemije koronavirusa je prekid trudnoće gotovo potpuno onemogućen. Od 22. ožujka, kada su uvedena pravila o strogom držanju razmaka, guverner Teksasa Greg Abott je zabranio pobačaje i to toliko dugo dok vladaju ove mjere. Za sada do 30. travnja, ali je vrlo vjerojatno da će one biti produljene. Za sve to vrijeme ženama je onemogućeno izvršenje zahvata.

Službeno objašnjenje odluke o zabrani glasi: “Pobačaj ne spada u ‘esencijalne medicinske zahvate'”. Medicinsko osoblje bi maske i rukavice, kojih nema u izobilju, trebalo trošiti samo na tretman pacijenata zaraženih koronavirusom ili hitne medicinske slučajeve. Sve što nije pod svaku cijenu nužno, a u to po mišljenju guvernera Abbotta spadaju i pobačaji, se odgađa do daljnjega. No taj argument “ne drži vodu” s obzirom na to da se pobačaji izvode u specijalističkim klinikama koje ne kolidiraju s potrebama ostalih bolnica niti troše njihove resurse.

Odlazak u ilegalne klinike

Žene se tako dovode u težak položaj. “Niti jedna žena koja donese odluku o pobačaju to ne čini olako”, kaže jedna 36-godišnja filmašica iz New Yorka u razgovoru za Deutsche Welle. Ona sama je prije nekoliko godina pobacila jer je bila sigurna da ne želi dijete zbog zdravstvenih problema i problema u braku. Pritom hvali osoblje klinika koje joj je cijelo vrijeme pružalo podršku. Želi ostati anonimna jer ne želi da se njezino ime povezuje jedino s ovim detaljem iz njezinog života.

Mjere u Teksasu, po njezinom mišljenju, neće pridonijeti tomu da bude manje pobačaja. “Teksašanke koje si ne mogu priuštiti putovanja u neku drugu saveznu zemlju će pobačaj obaviti u nekoj od ilegalnih klinika”, kaže sugovornica DW-a. Time aktualna zakonska promjena u Teksasu ima jasnu posljedicu: “Žene će umirati.”

Političari koriste krizu

Sličnog je mišljenja je i Amy Hagstrom Miller iz organizacije Whole Woman’s Health Alliance koja se brine za pristup sigurnim pobačajima. Ova organizacija zajedno s još nekoliko drugih, je podnijela tužbu protiv savezne države Teksas zbog zabrane pobačaja.

“Nekog u ovom trenutku prisiljavati na nošenje trudnoće u ovo krajnje nesigurno vrijeme je jednostavno okrutno. Političari koriste pandemiju kako bi ostvarili svoje planove o zabrani pobačaja i zbog toga bi se trebali sramiti”, kaže Hagstrom Miller za DW.

Idu na Vrhovni sud

Organizacije su postigle djelomičan uspjeh jer je jedan sud u Teksasu odlučio da su pobačaji koji se vrše tabletama opet dozvoljeni. No, operativni pobačaji su i dalje zabranjeni. Dozvoljeni su i pobačaji kod onih žena koje su u trenutku izricanje zabrane bile u fazi trudnoće koja je kritična za izvođenje pobačaja.

Joe Pojman, direktor organizacije Texas Alliance for Life koja se bori protiv pobačaja, smatra da za klinike koje provode pobačaje ne bi trebalo biti “posebnog tretmana”. No Whole Woman’s Health Alliance želi pred vrhovnim sudom izboriti redovito pravo na pobačaj u Teksasu i u doba pandemije koronavirusom. “Mi tražimo ponovno dopuštanje svih pobačaja. I to ne samo tabletama nego i operativnih zahvatima”, zaključila je Hagstrom Miller.

