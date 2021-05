ONI SU NA RUBU INDIJSKOG SCENARIJA: Novi val bit će razorniji, ministar zavapio: ‘Umorni smo od govorenja ljudima da se drže mjera’

‘Ovo što se trenutno događa u Indiji zastrašujući je pregled budućnosti Nepala ako ne uspijemo obuzdati ovaj najnoviji val Covida koji iz minute u minutu oduzima sve više života’

Nepal se našao u situaciji koja izgleda zastrašujuće poznato kada je u pitanju broj novih zaraza koronavirusom, ali i broj mrtvih. Ono što se događa podsjeća na stanje u Indiji, a slučajevi zaraze vrtoglavo rastu, javlja CNN.

Bolnice su pretrpane, a premijer Nepala moli pomoć drugih država. Nepal sada prijavljuje oko 20 slučajeva dnevno na 100.000 osoba, što je otprilike isti broj kao što je Indija imala prije dva tjedna. Prošlog vikenda, 44 posto testova na Covid u Nepalu se vratilo pozitivno, kažu podaci vlade.

“Ovo što se trenutno događa u Indiji zastrašujući je pregled budućnosti Nepala ako ne uspijemo obuzdati ovaj najnoviji val Covida koji iz minute u minutu oduzima sve više života”, rekla je u izjavi šefica nepalskog Crvenog križa dr. Netra Prasad Timsina.

Treći val mogao bi biti razorniji nego u Indiji

Brzo širenje virusa potaklo je strahove da je Nepal na rubu krize jednako razorne kao i indijska – ako ne i gore. Nepal ima krhki zdravstveni sustav s manje liječnika po glavi stanovnika od Indije i nižom stopom cijepljenja od svog susjeda. Visoka stopa pozitivnosti na testu u zemlji sugerira da ne bilježi ni približno dovoljno slučajeva.

Masovna javna događanja, uključujući festivale, politička okupljanja i vjenčanja, omogućila su širenje slučajeva, zajedno sa općim samozadovoljstvom javnosti i sporim vladinim akcijama kada je posrijedi pandemija.

“Situacija se iz dana u dan pogoršava i u budućnosti će možda izmaknuti kontroli”, rekao je u ponedjeljak dr. Samir Adhikari, glasnogovornik nepalskog ministarstva zdravstva.

Iako je Nepal pooštrio granice i uveo blokade u svojim najteže pogođenim regijama, uključujući glavni grad, neki strahuju da to neće biti dovoljno za suzbijanje virusa dok se širi glavnim gradom, pa čak i do baznog kampa Everest.

Indijci dolaze u Nepal, pandemijski val se prelijeva

Prije samo mjesec dana ova himalajska nacija s 31 milijuna ljudi dnevno je prijavljivala oko 100 slučajeva. Sada je više od 8.600. Neki su to krivili za bijesan drugi val Indije koji se prelio u Nepal, koji sa svojim susjedom dijeli dugačku, otvorenu kopnenu granicu.

Nepalci ne trebaju pokazati putovnicu ili osobnu iskaznicu da bi ušli u svoju zemlju, a mnogi Nepalci imaju tvrtke u Indiji i obrnuto, što znači da je prekogranični promet velik. Posljednjih tjedana neki su Indijci pobjegli od drugog vala svoje zemlje nadajući se da će pristupiti zdravstvenoj zaštiti u Nepalu ili pobjeći u treću zemlju, rekao je Adhikari.

“Vrlo je teško zaustaviti svu mobilnost između dviju zemalja”, dodao je. Posljednjih dana Nepal je pooštrio ta pravila. Nepalski građani sada iz Indije mogu prijeći samo na 13 od 35 graničnih točaka, izjavio je nepalski ministar vanjskih poslova Pradeep Kumar Gyawali. No, povratnike treba testirati na granici, prema Shankaru Bahadur Bisti, pomoćniku glavnog okružnog službenika okruga Banke, koji graniči s Indijom.

Svatko tko ima negativan test može ići kući – ali pozitivni slučajevi moraju ući u karantenu ili bolnicu, dodao je.

Međutim, dr. Sameer Mani Dixit, nepalski znanstvenik za javno zdravstvo, kaže da su te mjere došle prekasno – virus se već širio unutar zemlje.

Što se očekuje idućih tjedana?

Sljedećih nekoliko tjedana bit će presudni u kontroli žarišta zaraze u Nepalu. Prošlog četvrtka vlasti su nametnule dvotjednu blokadu u Katmanduu. No, prije nego što je to stupilo na snagu, neki su se radnici migranti vratili kući. Sela često imaju velik broj starijih ljudi i ograničenu zdravstvenu zaštitu, što izaziva strah da bi migranti mogli proširiti virus na udaljena područja. Prerano je reći hoće li migracija prije zaključavanja dovesti do novog skoka, rekao je Adhikari.

“Za nekoliko tjedana naša će situacija biti loša. Ali mi se trudimo najbolje što možemo”, rekao je. Vlasti poduzimaju druge mjere kako bi ograničile širenje. Od 6. svibnja bit će zabranjeni svi međunarodni letovi, rekao je Oli u televizijskom obraćanju naciji u ponedjeljak. Pravila koja ograničavaju okupljanja postoje u 46 od 77 okruga.

Sljedećih tjedana bliži se još festivala. Festival Rato Macchidranath trebao bi započeti kasnije ovog mjeseca u blizini Kathmandua, iako su organizatori rekli da će usvojiti mjere fizičke distance i obaveznog nošenja maski. Gautam, iz ministarstva zdravstva, predvidio je da ljudi možda neće slijediti mjere o policijskom satu i zaključavanju zbog proslave.

“Neki festivali dolaze i tijekom ovog razdoblja zabrane, ali vlada nije u stanju bilo što reći”, rekao je Gautam, dodajući da je situacija sada u rukama nepalskog naroda.

“Umorni smo od toga da ljudima kažemo da slijede sigurnosne mjere”, kazao je.

