ONI SELE SVOJ GLAVNI GRAD JER TONE U MORE: No, to nije jedini megalopolis koji klizi pod vodu… Ove velegrade čeka katastrofa

Zbog isušivanja podzemnih voda, rasta razine oceana ili povlačenja ledenih ploča, još je pet svjetskih megalopolisa u opasnosti od potonuća u budućnosti

Vlada Indonezije nedavno je najavila kako će preseliti svoj glavni grad na Borneo već 2024. zbog toga što Jakarta tone u Javansko more. Ovo je jedan od najbrže tonućih gradova na svijetu, a uzrok je rekla da će ta zemlja preseliti svoj glavni grad, dijelom zato što tone u Javansko more. Krivci za to su porast razine mora i preveliko korištenje podzemnih voda. No, nije Jakarta jedini megalopolis koji tone. Čak tri grada su smještena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Amerika tone

Houston zbog prevelikog trošenja podzemnih voda tone već desetljećima. Dijelovi okruga Harris, u koji spada i Houston, su, prema podacima Američkog geološkog zavoda, potonuli oko tri metra u posljednjih 100 godina. Neki dijelovi okruga tonu i po pet centimetara godišnje. Zakonodavci su 1975. probali riješiti problem podzemnih voda stvaranjem četvrti posebnih namjena, no problem traje i dalje jer su brojni izvori u privatnom vlasništvu, a voda se i dalje povlači iz vodosprema.

Trećina New Orleansa je u 1930-ima bila ispod razine mora, dok je nakon uragana Katrina, gotovo polovica grada ispod nulte nadmorske visine. Grad je osjetljiv na porast razine oceana, jer je sagrađen blizu obale i na trusnom tlu. Znanstvenici su izračunali da grad tone jedan centimetar godišnje.

Američka metropola Washington, također tone, a za 100 godina bi, prema istraživanjima, trebao potonuti za 15 centimetara. No, uzrok tomu je prapovijesni. Naime, krajem posljednjeg ledenog doba je ledena ploča debljine jedne milje gurnula zemlju iz zaljevas Chesapeake prema gore. kretanje zemlje se smirilo nakon što se ploča otopila, asada je počeo proces postupnog slijeganja koji bi mogao potrajati tisućljećima. Ne pomaže niti to što razina mora u zaljevu Chesapeake raste.

Najmnogoljudniji gradovi u opasnosti

A visoke razine oceana prijete i Lagosu, najnapučenijem afričkom gradu, smještenom na obali Nigerije te sagrađenom dijelom na kopnu, a dijelom na obližnjim otocima. Taj grad je zbog svog položaja sklon poplavama, a obala se već nekoliko puta urušavala. Istraživanje iz 2012. je pokazalo kako će porast mora od jednog do tri metra “imati katastrofalni učinak na ljudske aktivnosti u tim regijama”, jer je nigerijska obala jako niska. Ovogodišnjim je, pak, istraživanjem, piše BBC, razina mora do kraja ovog stoljeća mogla povećati i za više od dva metra.

Iscrpljivanje podzemnih voda, poput onoga u Jakarti i Houstonu, odgovorno je za to što neki dijelovi Pekinga, prema istraživanju iz 2016., tonu i po 10 centimetara. S obzirom na to da jedan od najmnogoljudnijih gradova svijeta nije na obali, pa se opskrba vodom oslanja na podzemne izvore. Njeno je povlačenje isušilo tlo i prouzročilo zbijanje, što je uzrok potonuća.