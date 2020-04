ŠVEDSKA SE I DALJE S PANDEMIJOM BORI NA SVOJ NAČIN: ‘Imunitet krda nikad nije bio naš cilj, ali to će nam pomoći…’

Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell kaže da je prognoza da će 26 posto građana Stockholma biti zaražena, zapravo dobra vijest zbog stvaranja imuniteta krda, koji bi trebao pomoći u borbi protiv drugog vala pandemije, koji se očekuje krajem godine

Švedska se od početka pandemije koronavirusa odlučila za podosta blaži pristup suzbijanju zaraze. Tek prije koji tjedan su uvedene zabrane okupljanja više od 50 osoba, srednjoškolci i studenti su poslani kućama, a najčešće se građane poziva na osobnu odgovornost, odnosno da ne sjede zbijeni u kafićima te da rade od kuće.

Takav je pristup zemlji s oko 10,2 milijuna stanovnika donio 20.302 oboljele i 2462 preminule osobe, prema podacima Sveučilišta Johns Hopkins. Statistički gledano, stopa smrtnosti im je veća nego u susjednim državama, ali je zato manja nego u Italiji, Velikoj Britaniji i Španjolskoj. Usprkos tome, većina se slaže da je za konačnu ocjenu švedskog modela suzbijanja koronavirusa još uvijek prerano.

ŠVEDSKA PRKOSI CIJELOM SVIJETU; Kafići su im puni, a mladi se rukuju i grle: ‘To je kao da vam kuća gori, ali gasit ćete kasnije!’

ŠVEDSKI STRUČNJAK KOJI JE ZAUSTAVIO EBOLU OBJASNIO ŠTO ONI RADE DRUGAČIJE: ‘Naš glavni cilj je isti kao i u ostatku svijeta’

Cilj koji to nije

Glavni švedski epidemiolog Anders Tegnell u razgovoru za CNN je rekao kako je izravnavanje krivulje oboljelih uspjeh, kao i zadržavanje normalne opterećenosti zdravstvenog sustava. Istaknuo je kako je prognoza da će 26 posto građana Stockholma biti zaražena, zapravo dobra vijest zbog stvaranja imuniteta krda, koji bi trebao pomoći u borbi protiv drugog vala pandemije, koji se očekuje krajem godine.

“Imunitet krda nikada nije bio naš cilj, ali će nam pomoći u našem cilju, a to je sprječavanje širenja virusa i tako nećemo preopteretiti zdravstveni sustav. Trebamo istražiti zašto imamo toliko veći broj zaraza i smrtnih slučajeva nego susjedne države, no sigurno je jedan razlog u tome što su naše mjere manje restriktivne”, rekao je Tegnell.

‘ARHITEKT’ ŠVEDSKIH MJERA PROTIV KORONAVIRUSA TVRDI: ‘Dijelovi naše zemlje bi u svibnju mogli imati kolektivni imunitet’

SADA JE JASNO, I ŠVEDSKA JE U PROBLEMU; PREMIJER OZBILJNO PORUČIO: ‘Zbrajat ćemo mrtve u tisućama. Moramo se pripremiti na to’

Ožalošćene obitelji

Usprkos optimizmu epidemiologa, mnogi oplakuju smrti svojih bližnjih. Većinom su to korisnici domova za starije osobe. Švedska je vlada priznala da ih nije uspjela zaštititi, no mala je to utjeha njihovim obiteljima koje su uvjerene da se sve moglo izbjeći drugačijom strategijom.

“Ljudi umiru, ljudska bića umiru, poput vas, poput mene, poput mog oca. Nisu oni samo statistika i brojevi, govorimo o ljudskim bićima”, rekla je stanovnica Stockholma, Mirrey Gourie koja je zbog koronavirusa izgubila oca.

ŠVEDSKI LIJEČNIK OBJASNIO ZAŠTO SU DRUKČIJI: ‘Ne možete uništiti ekonomiju i zatvoriti sve u kuće, a da niste sigurni kako to utječe na epidemiju’

OBIJA LI SE ŠVEDSKOJ O GLAVU ‘LAGANINI’ PRISTUP PANDEMIJI? Znanstvenica apelira: ‘Nemamo izbora, moramo odmah zatvoriti Stockholm’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.