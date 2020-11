ONI MISLE DA IM SE NIŠTA NEĆE DOGODITI: Neki svećenici odbijaju nositi maske i držati distancu: ‘Testirajte me, mene štiti sveta pričest’

Mnogi svećenici i episkopi u Grčkoj ne shvaćaju ozbiljno koronavirus. Možda će biti potrebno da država prisili Crkvu da zaštiti svoje vjernike, smatra grčka novinarka Kaki Bali

Čini se da je ovaj virus osvetoljubiv. Posebno prema onim ljudima koji ne vjeruju da on uopće postoji, ili ljudi koji Covid 19 označavaju kao „lakšu gripu”. Na primjer, dva predsjednika koji su relativizirali koronu, brazilski Jair Bolsonaro i američki Donald Trump – obojica su se i sami zarazili, piše Kaki Bali za Deutsche Welle.

Osvetoljubivi virus su tako na svojoj koži iskusili i neki duhovni vođe Grčke pravoslavne crkve, to su ljudi koji već mjesecima glasno tvrde da zaraza nije moguća tijekom liturgije. Kao što je slučaj s Teoklitom, episkopom jerisoskim, svetogorskim i adramedijskim, koji je od samog početka govorio kako njega štiti njegova vjera. I da zbog toga nisu potrebne ni maske, a ni pravila držanja distance. Teoklit je više puta tražio od liječnika da ga testiraju kako bi se uvjerili da njega štiti sveta pričest.

Pozitivan nakon liturgije

Teoklit je na koncu ipak testiran na Covid 19, a rezultat testa je bio – pozitivan. I to nakon što je 26. listopada služio liturgiju u čast svetog Dimtrija, zaštitnika Soluna. Bez maske i pravila distance, kao što se moglo vidjeti na televiziji, te u nazočnosti predsjednice Grčke Katerine Sakellaropoulou.

Pozitivan rezultat testa objavljen je u subotu u priopćenju Svetog arhijerejskog sinoda, najvišeg tijela Grčke pravoslavne crkve, što je izazvalo paniku kod drugih sedam episkopa koji su nazočili bogoslužju. Svi oni su mahom stariji ljudi, stajali su bez maske odmah pored Teoklita i primili svetu pričest iz iste žličice, kako je to i običaj u Grčkoj pravoslavnoj crkvi.

Crveni alarm

Onda su odjednom i svećenici i vjernici požurili u privatne klinike u Solunu kako bi se testirali. Ali, obzirom da je već deset dana u gradu i okolini na snazi crveni alarm za uzbunu, kapaciteti za testiranje na koronavirus u grčkoj metropoli su ograničeni. Time je i sloboda kretanja stanovnika prilično ograničena. Maske se moraju nositi čak i na praznoj promenadi.

Ali, ako pogledate što se događa na liturgiji, za crkvu kao i obično vrijede drugačija pravila. Aktualna konzervativna Vlada Grčke ne usuđuje se suprotstaviti svećenstvu, kao što se to do sada nije usuđivala nijedna druga vlada.

Borba protiv racionalnosti

U Grčkoj nema demonstracije protivnika korona-mjera, poput onih koje se održavaju u Njemačkoj. Jer, upravo je Crkva ta koja najčešće predvodi otpor protiv racionalnosti. Naravno da postoji veliki broj trezvenih svećenika, koji su zabrinuti za zdravlje svojih vjernika. Ali, isto toliko je i onih kao Teoklit, koji tvrde da ih Bog štiti. To bi onda trebalo značiti da vjernici ne trebaju ništa raditi kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje. Neki svećenici pak idu korak dalje i misle da vjernici ne smiju ništa učiniti, jer u tom slučaju njihova vjera nije istinska.

Nakon što se saznalo da je Teoklit zaražen Covidom 19, njegova eparhija je izdala priopćenje u kojem se vjernike moli da nose maske unutar i van crkve – i da se pomole za episkopa.

Trezveno gledajući, moglo bi se reći: Bog čuva one vjernike koji čuvaju sebe i one oko sebe. Ali, eparhija nije htjela izdati jedno takvo priopćenje. Moguće da je to doista teološki pogrešno. Ali, nije o tome riječ. Stvar je u tome što i dalje veliki broj svećenika i episkopa ne želi biti dobar primjer. Crkveno rukovodstvo bi trebalo izolirati one crkvene velikodostojnike koji se igraju zdravljem vjernika. Ako pak to ne uradi, iako bi zapravo morala, na potezu bi trebala biti država. Vlada bi trebala zatvoriti crkve, kao i na proljeće – bez obzira koliko to „boli” u političkom smislu.

Šteta da se Crkvu mora prisiljavati da štiti svoje vjernike.

