ONI IMAJU MALO DRUGAČIJU STRATEGIJU: Širenje koronavirusa ne treba zaustaviti? Što se više ljudi razboli, stvorit će se kolektivni imunitet

Ono što se želi postići jest ‘kolektivni imunitet’, točku u kojoj je dovoljno visok postotak stanovništva imao bolest i stekao imunitet, što znači da se bolest neće širiti dalje ljudima koji ju nisu imali

Britanska vlada na čelu s Borisom Johnsonom ima plan za borbu protiv koronavirusa koji je vrlo jasan: širenje bolesti se treba usporiti, ali se ne treba zaustaviti. Kako javlja Bloomberg, u javnosti vlada to još nije rekla, no smatraju da će većina ljudi dobiti bolest i da će se gotovo svi oporaviti. Ono što se želi postići jest “kolektivni imunitet”, točku u kojoj je dovoljno visok postotak stanovništva imao bolest i stekao imunitet, što znači da se bolest neće širiti dalje ljudima koji ju nisu imali. Cilj je do takvog imuniteta doći tijekom ljetnih mjeseci, taman prije nego počne iduća zima.

U HRVATSKOJ 5 NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE, UKUPNO IH JE 37: Plenković najavio novi paket mjera i ponovio: ‘U ratu smo!’

KORONAVIRUS UŠAO I U ISTOČNU HRVATSKU: Obolio bračni par iz Ernestinova. U izolaciji su. Čini se da ih je zarazio zet

Vlada predviđa da vrhunac epidemije u Velikoj Britaniji neće nastupiti za manje od 14 tjedana te da se stanovništvo neće pridržavati restriktivnih mjera u tako dugom razdoblju, zbog čega su besmislene.

“Ono što ne možete učiniti je potpuno suzbiti ovu stvar i ono što ne biste trebali napraviti je suzbiti je u potpunosti”, rekao je u ponedjeljak Patrick Vallance, glavni znanstveni savjetnik britanske vlade. Objašnjava da ako se sada ne stekne imunitet, bolest bi se mogla ponoviti kasnije u godini, primjerice zimi kada je NHS (britanski sustav javnog zdravstva) u ugroženijoj fazi, pa tada može nastupiti još problema.

David Halpern, član odbora koji je zadužen za suzbijanje širenja koronavirusa u Velikoj Britaniji, rekao je da je plan izgraditi imunitet zajednice na razinu da su oni u najvećoj opasnosti – zaštićeni.

“Doći će do trenutka, ako pretpostavimo da epidemija nastavi ovim tempom, u kojem trebamo začahuriti, odnosno zaštititi one koji spadaju u najrizičniju skupinu na način da se oni, zapravo uopće ne razbole, a kada oni izađu iz te svoje zaštićene čahure, ostatak populacije ostvarit će kolektivni imunitet na koronavirus, te se ta rizična skupina više ni neće može zaraziti, rekao je Halpern za BBC.

E, OVO SU BAŠ DRASTIČNE MJERE: Ova europska zemlja je zbog koronavirusa zatvorila trgovačke centre, restorane, pivnice, kafiće…

Ipak malo uzmaknuli od strategije: Zabranjuju velika okupljanja

Ipak, u subotu je britanska vlada ipak malo uzmaknula od svoje strategije. Donijeli su odluku da če od idućeg tjedna zabraniti velika okupljanja kako bi pokušala usporiti širenje koronavirusa. Premijer Boris Johnson do sada je odbijao pritiske da uvede restriktivne mjere koje su uvele druge europske zemlje kako bi spriječile širenje virusa.

“Ministri rade s glavnim znanstvenim savjetnikom i glavnim medicinskim dužnosnikom na našem planu zaustavljanja različitih tipova javnih događaja, poput masovnih okupljanja, od idućeg tjedna”, rekao je izvor iz vlade, prenosi Reuters.

Premijer liga je u petak suspendirala sve utakmice do 4. travnja, dok su otkazani i drugi događaji poput Londonskog maratona. Britanska kraljica Elizabeta (93) otkazala je neke javne događaje idućeg tjedna zbog koronavirusa, objavila je Buckhingamska palača u petak, dok je Johnson odgodio na godinu dana lokalne izbore u Engleskoj koji su se trebali održati u petak.

Izvor iz vlade je rekao da će zakoni biti usvojeni idućeg tjedna kako bi vlada imala ovlasti za suočavanje s epidemijom, poput mogućnosti zaustavljanja javnih okupljanja i kompenziranja organizatora. Britanski mediji navode da bi zabrana javnih okupljanja mogla utjecati na događaje poput festivala Glastonbury, Grand Slama Wimbledon te na utrku konja Grand National. Škotska pokrajinska vlada rekla je u četvrtak da bi sva okupljanja s više od 500 sudionika trebala biti otkazana.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.