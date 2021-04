ONI ĆE VEĆ U SVIBNJU POČETI CIJEPITI DJECU U DOBI OD 12 DO 15 GODINA? Pfizer objavio da je njihovo cjepivo učinkovito

Djeca su pod manjim rizikom od težih oblika covida-19, a mlađi od deset godina ga i manje šire, pa njihovo cijepljenje nije bio prioritet

Izrael bi u svibnju mogao početi s cijepljenjem djece u dobi od 12 do 15 godina, objavile su tamošnje zdravstvene vlasti nakon što su tvrtke Pfizer i BioNTech objavile da je njihovo cjepivo protiv covida-19 sto posto učinkovito kod tog uzrasta.

Cjepivo američkog Pfizera i njemačkog BioNTecha bilo je prvo koje je odobreno na Zapadu krajem 2020., a u Izraelu i drugim državama koristi se za osobe starije od 16 godina. Studija u koju je uključeno 1,2 milijuna ljudi u Izraelu, gdje je više od polovine od 9,2 milijuna stanovnika primilo dvije doze, pokazalo je da je cjepivo dviju tvrtki 94 posto učinkovito.

Djeca su pod manjim rizikom od covida

U srijedu su dva laboratorija objavila da su klinička istraživanja provedena na 2260 djece između 12 i 15 godina starosti u SAD-u pokazale „učinkovitost od 100 posto“. „Čekamo odobrenje Američke agencije za lijekove (FDA)“, rekao je u četvrtak Nachman Ach, izraelski koordinator borbe protiv virusa, za radio Kan.

„O tome će razgovarati naš tim za cijepljenje. Trebat će još nekoliko tjedana, mjesec do dva“, dodao je.

Djeca su pod manjim rizikom od težih oblika covida-19, a mlađi od deset godina ga i manje šire, pa njihovo cijepljenje nije bio prioritet, piše agencija France Presse.

No, direktor u izraelskom ministarstvu zdravstva Hezi Levy u četvtak je upozorio kako raste broj hospitalizirane djece s komplikacijama. On procjenjuje da bi cijepljenje djece od 12 do 15 godina moglo početi u svibnju. Izrael je od početka pandemije imao 833.281 slučaj zaraze koronavirusom, sa 6214 umrlih.

