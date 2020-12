ONA JE PRVA AMERIKANKA KOJA JE DOBILA CJEPIVO PROTIV KORONAVIRUSA: Otkrila kako se osjeća nakon prve doze

Sandra Lindsay, medicinska sestra iz Židovskog medicinskog centra u New Yorku prva je osoba u Sjedinjenim Američkim Državama koja je primila Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa, javlja ABC7News. Ona je od početka pandemije u ožujku neprestano radila s pacijentima oboljelima od COVIDA-19, a injekciju je dobila na konferenciji za medije guvernera države New York Andrewa Cuoma. Izjavila je da joj je laknulo te da se osjeća dobro te da nije osjetila nikakvu razliku u odnosu na druga cjepiva.

Breaking: A critical care nurse in Queens, Sandra Lindsay, is the first New Yorker to be vaccinated in a non-trial capacity after the first doses of Pfizer’s vial arrived at Northwell Health this morning. “It didn’t feel any different from taking any other vaccine,” Lindsay said. pic.twitter.com/KSaYEQUTHE

— Spectrum News NY1 (@NY1) December 14, 2020