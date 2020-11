ONA BI MOGLA MODERNIZIRATI ULOGU PRVE DAME: Tko je zapravo profesorica koja je ‘spasila’ Bidena nakon nezamislive tragedije?

Biden je također profesorica, majka, baka i stijena koja tjera Bidena naprijed nakon tragedije koja ga je pogodila prije gotovo pet desetljeća

Sa svjetlima političke pozornice Jill Biden dobro je upoznata, a ako njezin suprug Joe pobijedi u utrci za Bijelu kuću, bivša druga američka dama imat će priliku modernizirati ulogu prve dame za 21. stoljeće tako što će zadržati posao profesorice.

“Većina Amerikanki usklađuje poslovni i privatni život, ali prvim damama to nikada nije bilo dopušteno”, rekla je Katherine Jellison, profesorica povijesti sa Sveučilišta Ohio.

“Međutim, možda je došlo vrijeme da se više Amerikanaca osjeća ugodno s prvom damom koja nije 24 sata dnevno na raspolaganju u Bijeloj kući.”

Jill Biden godinama je pouzdana savjetnica osam godina starijem suprugu.

Ako Biden pobijedi republikanca Donalda Trumpa očekuje se da će njegova supruga kao prva dama raditi na području obrazovanja i ponovno pokrenuti Udružene snage, misiju okupljanja oko vojnih obitelji koju je zajedno s Michelle Obamom inicirala 2011.

Neizmjerno čvrsta

Joeu Bidenu se 1972. dogodilo nezamislivo – supruga i kći poginule su mu u prometnoj nesreći. Ostao je sam s dvojicom sinova koji su bili ozlijeđeni.

Jill Jacobs rođena je 1951. godine i odrasla je u predgrađu Philadelphije. Njezin otac je od šalterskog službenika u banci postao njezin upravitelj, a majka joj je bila domaćica.

Jill se razvodila od svog prvog supruga kada je upoznala Bidena, udovca koji je svakodnevno putovao iz Delawarea u Washington gdje je radio kao američki senator.

Par se vjenčao 1977., a Jill je postala “mama” njegovim sinovima Hunteru i Beau. Bidenovi imaju kćer Ashley, rođenu 1981.

Dok je podizala obitelj, Biden je stekla dvije magistarske diplome. Ima i doktorat u području obrazovanja, a sada predaje na veleučilištu u Virginiji.

Par je otad prošao njegove dvije neuspjele predsjedničke kandidature, osam potpredsjedničkih godina i smrt sina Beaua nakon bitke s rakom.

“Ona nas je osovila na noge”, rekao je Biden u video poruci u kolovozu na demokratskoj konvenciji dok je opisivao koliki Jill ima utjecaj na obitelj obilježenu tragedijom. “Neizmjerno je čvrsta i odana”, rekao je.

“Mala djela suosjećanja”

Biden je postala druga dama 2009. kada je njezin suprug postao potpredsjednik u mandatu Baracka Obame. Sudjelovala je na važnim događanjima s prvom damom Michelle Obamom i izvještila se u javnim nastupima.

I sad, u trećoj Bidenovoj utrci za Bijelu kuću, Jill je jedna od njegovih najučinkovitijih i najsnažnijih zamjena.

Neumorno je provodila kampanju svog supruga, obišla Iowu i New Hampshire te izborne bojišnice poput Floride i Michigana, većinom na manjim događajima.

Često predstavlja svog supruga kao kandidata koji najbolje odgovara ne samo umjerenim demokratima, već i neovisnima te republikancima koji su razočarani Trumpom.

U ožujku se našla u ulozi zaštitnika na događaju u Los Angelesu kada je dramatično obranila svog supruga od dvojice prosvjednika koji su nasrnuli na njega na pozornici.

“Dobro smo”, rekla je smirenim glasom.

U svom govoru na konvenciji iz učionice srednje škole u Wilmingtonu, gdje je predavala engleski devedesetih, istaknula je karakter, sposobnost i srce svoga supruga.

Poručila je da je njezin suprug čvrst u nedaćama, a vjeruje da je to kvaliteta koja ga može povezati s milijunima američkih obitelji koje pate zbog pandemije, masovnih otpuštanja i rasnih napetosti.

“Kako sastaviš slomljenu obitelj? Na isti način na koji sastaviš cijelu naciju”, rekla je Biden. “Ljubavlju, razumijevanjem i malim djelima suosjećanja. Hrabrošću. Nepokolebljivom vjerom”, dodala je bivša druga dama.

Jačanje uloge prve dame

Biden, koja je žestoko štitila obitelj tijekom suprugove karijere, pripremila se za napade Trumpa i njegovih saveznika.

Sada se možda priprema za četiri godine u Bijeloj kući i užurban raspored predavanja i dužnosti u istočnom krilu.

“Ako Biden nastavi predavati, ona će zauvijek promijeniti očekivanja i limitiranost ove pozicije”, rekla je za AFP Kate Andersen Brower, autorica knjige “First Women: The Grace & Power of America’s Modern First Ladies”.

“Mislim da bi moglo biti izazovno uskladiti posao i goleme obaveze prve dame, ali jednako tako mislim da će proširiti naše vidike o tome za što su sposobne prve dame”, rekla je Brower.

Jellison je upozorila da bi se Biden mogla suočiti s otporom onih koji žele tradicionalniju prvu damu, ali se slaže da je stiglo vrijeme za promjene.

“Jednom ćemo sigurno imati prvog ‘gospodina’ Amerike i ne vjerujem da će itko očekivati od njega da se odrekne svog posla”, rekla je Brower.