ON SILOM ŽELI U ZATVOR, A NE DAJU MU: ‘Čitavo popodne radim prekršaje da me privedu, ali ništa. Ne znam više što ću’

“Čitavo popodne pokušavao sam počiniti neki prekršaj kako bi me priveli. Prelazio sam ulicu izvan pješačkog prelaza, išao se svađati s policajcima, ali sve bez uspjeha. Više ne znam što da radim kako bih odležao to što moram”, kaže nesretni osuđenik kojeg u zatvor ne puštaju jer mu se uništila osobna iskaznica

Dok bi većina zatvorenika preklinjala “Pustite me van!” 28-godišnji Radoljub Ristić iz Kuršumlije u Srbiji preklinje da ga puste unutra, u zatvor, gdje bi prema presudi zbog jednog počinjenog prekršaja trebao odležati 20 dana. Ovaj Kuršumljanin, međutim, nema sreće jer bez obzira koliko silno želio iza rešetaka u zatvor ga ne puštaju jer – ne može dokazati svoj identitet!

Kada je došao odležati kaznu u Okružni zatvor u Prokuplju, vratili su ga s kapije jer nije imao osobnu iskaznicu. Prethodno ju je oštetio, pa mu nisu mogli utvrditi identitet, piše portal Prokuplje na dlanu.

‘Poljubio’ kapiju Okružnog zatvora

“Dobio sam poziv da se javim 23. ožujka. Budući da sam nezaposlen, prikupio sam nešto para, kupio cigare, neke čokoladice, nekoliko sokova i uredno došao ispred kapije. Tražili su mi osobnu iskaznicu. Objasnio sam što se dogodilo s njom, no samo su rekli da ne mogu ući jer moram dokazati tko sam. Ponudio sam im vojnu knjižicu, ali je nisu prihvatili. Nikada nisam putovao izvan Srbije pa nemam putovnicu, a ni vozačku dozvolu, jer me inače ne bi kaznili što sam vozio bez nje. Kako sam sav novac potrošio da se opskrbim za zatvor, kući sam se vratio autostopom”, kazao je nesretni Radoljub.



Odlučan da ipak ode u zatvor odslužiti kaznu, nastavio je s pokušajima.

“Čitavo popodne pokušavao sam učiniti novi prekršaj”

“Pitao sam mogu li podnijeti zahtjev za novu osobnu iskaznicu pa da im donesem potvrdu, ali rekli su da ne mogu. Zatim sam otišao u policijsku postaju u Kuršumliji da mi očitaju osobnu, no tamo su mi rekli da to ne mogu sve dok ne napravim neki novi prekršaj. Onda sam cijelo popodne pokušavao počiniti neki prekršaj kako bi me priveli. Prelazio sam ulicu izvan pješačkog prelaza, išao u policijsku postaju da se kao svađam s njima, ali sve bez uspjeha. Totalno su me ignorirali. I sada više ne znam što da radim kako bih odležao to što moram. Ne želim da po mee dođu kao da sam kriminalac, kada dobiju nalog. To je sramota, ali u zatvor me ne primaju”, priča očajni Kuršumljanin.

“Nikako ih ne mogu uvjeriti da sam ja – ja”

Jedan mu je inspektor, kaže, čuvši njegovu priču rekao nikada u karijeri nije susreo nekoga tko je toliko uporan da što prije odleži zatvorsku kaznu.

“Kažu mi ‘tko zna tko si ti’ i da moram imati dokument sa slikom, jer im inače može doći bilo tko i odležati kaznu za drugoga. Pa nisam lud kucati na zatvorska vrata za drugoga! Nikako ih ne mogu uvjeriti da sam to ja. Vojnu knjižicu ne priznaju”, završava svoju kafikijansku ispovijest razočarani Radoljub.

Bila bu mu, kaže, sramota da dođu po njega kući i odvedu ga u zatvor. A u Okružnom zatvoru u Prokuplju tek kratko kažu da mora imati dokument kojim će se identificirati kako bi mogao k njima na odsluženje kazne.