ON OD POLICAJACA RADI UBOJICE: ‘Što rade grabežljivci? Oni ubijaju! A doma vas čeka najbolji seks koji ste imali…’

Veliki broj ubojstava koje počini američka policija mogao bi se objasniti seminarima bivšeg vojnika i profesora psihologije Davea Grossmana koji policajce uči kako ubijati, odnosno stvoriti automatizam za prevladavanje nasilja

Nakon nedavne presude bivšem policajcu Dereku Chauvinu zbog prošlogodišnjeg ubojstva Georgea Floyda u Minneapolisu, društvenim mrežama počele su masovno kolati snimke policijskog trenera Davea Grossman kako uči policajce kako da postanu ubojice. Kratki isječak kojeg je snimio reporter magazina Newyorker još 2017. na seminaru za policajce u Ohiju sadrži jeziv opis prednosti ubijanja.

“Kad dođete doma… najbolji seks koji ste imali mjesecima. Vrlo intenzivan seks”, rekao je tada Grossman opisujući dobre strane ubijanja.

Otkako se snimka pojavila na društvenim mrežama, izazvala je val zgražanja, a mnogi povezuju njegove “lekcije” s brojnim ubojstvima koja su izazvala masovne prosvjede u Americi i činjenicom da američka policija ubija najveći postotak svojih građana među svim policijama razvijenih zemalja.

Stvorio znanost o ubijanju

Inače Grossman je bivši Ranger, pripadnik specijalnih postrojbi kopnene vojske SAD-a te bivši profesor psihologije s vojnog učilišta West Point. Autor je serije knjiga i treninga o znanosti ubijanja koju naziva “killology” (u slobodnom prijevodu: ubitologija), a stručnjak je za posljedice ubijanja po ljudsku psihu. On održi više od 200 takvih predavanja godišnje pred raznim policijskim postrojbama, a njegova su predavanja iznimno popularna.

Kako piše Newstime, on tvrdi da se sve životinjske vrste prirodno ustručavaju ubiti pripadnike vlastite vrste, pa tako i ljudi, zbog čega je kod organa reda potrebno stvoriti automatizam kojim će to prevladati. Njegovi kritičari tvrde da on nastoji dehumanizirati policajce i učiniti ih neosjetljivim na nasilje. Drugi, pak, tvrde da su njegove metode dobre za vojsku, ali ne i za civilnu policiju. S druge strane, brojni policijski dužnosnici vjeruju da ih njegov trening čini boljim policajcima.

“Morate razmišljati kao grabežljivci. A što rade grabežljivci? Oni ubijaju!” govori Grossman policajcima. Onima koji misle da nisu spremni ubiti, savjetuje da si nađu drugi posao. “Ubijanje i nije neka velika stvar,” kaže im, a i za one koji se boje tužbi ima savjet. Poručuje im da se mogu bojati i tužbi za zanemarivanje dužnosti: “Za pomoć pri samoubojstvu. Jer već sljedeća žrtva mogli bi biti vi,” upozorava ih.

Strojevi za ubijanje

Vrijedi podsjetiti da su u svega 24 sata od presude Dereku Chauvinu za ubojstvo Georgea Floyda, američki policajci ubili 16-godišnju Ma’Khiu Bryant i 40-godišnjeg Andrewa Browna. Lista njihovih žrtava ove godine sadrži barem 92 imena, a prošle su godine ubili 436 osoba, odnosno više od jedne dnevno.

SAD je prva među razvijenim zemljama po broju građana koje je ubila policija u odnosu na populaciju. Američki policajci ubijaju četiri puta češće od kanadskih, 10 puta češće od francuskih i gotovo 30 puta češće od njemačkih kolega. Zbog toga su sve glasniji pozivi na reformu policijskog zakonodavstva, koje bi ukinulo zaštitu od progona, koja policajce štiti od izravnih tužbi i suđenja u većini situacija.

Predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris ovaj su tjedan najavili da će naporno raditi na reformamam policijskog sustava te su pozvali Kongres da izglasa zakon nazvan prema Georgeu Floydu, kojim bi se uspostavio nacionalni standard za upravljanje policijskim službama, naredilo postajama da prikupljaju podatke o svim intervencijama te zabranilo držanje sumnjivaca u hvatu oko vrata.

