OLUJA MOBILIZIRALA VOJSKU: Otkazani letovi prema Britaniji, meteorolozi govore o ‘smrtnoj opasnosti’; evo kakvo vrijeme očekuje Hrvatsku

Oluja Dennis praćena jakim pljuskovima i snažnim vjetrom prikovala je za zemlju stotine zrakoplova u Velikoj Britaniji dok se vojska mobilizira, a za jug Walesa proglašen je crveni meteoalarm, zbog čega prognostičari govore o “smrtnoj opasnosti”.

U nedjelju ujutro izdano je gotovo 200 upozorenja na porast vodostaja na području od južne Škotske do Cornwalla, na jugozapadu Engleske. U Aberdaronu, na jugu Walesa, vjetar je dostizao brzinu veću od 145 km/h.

Otkazane su stotine letova prema Velikoj Britaniji te iz nje, priopćile su kompanije British Airways i EasyJet. Željeznički promet je prekinut na jugu Walesa zbog izlijevanja vode na prugu.

Iz mora izvukli dva tijela

Britanski meteorološki zavod (Met) proglasio je u nedjelju ujutro crveni meteoalarm za jug Walesa, što je najviši stupanj opasnosti, zbog jakih pljuskova koje je donio Dennis. Takva količina kiše nije zabilježena od prosinca 2015.

Crveni alarm proglašava se kad nastupe “opasni meteorološki uvjeti” koji prijete “smrtnom opasnošću”, rizikom od nestanka električne energije i štetom na infrastrukturi.

“Molimo sve da budu pozorni i poduzmu sve potrebno kako bi se zaštitili”, rekao je Jeremy Parr, ravnatelj službe za upravljanje poplavama u tijelu waleške vlade zaduženom za prirodne resurse.

Dva trupla izvučena su u subotu rano ujutro iz uzburkanog mora blizu južne Engleske u prvim satima olujnog nevremena. Još nije jasno jesu li te smrti povezane s Dennisom.

Kod njih kaos, kod nas proljeće

Dok u Velikoj Britaniji bjesni oluja, kod nas je situacija potpuno drukčija. Prvi, gotovo proljetni vikend, brojne je ljude izmamio na ulice. I u nadolazećem tjednu vrijeme će biti primjerenije travnju nego veljači.

Kod nas će danas biti pretežno sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku, ponajprije na zapadu zemlje. Puhat će slab i umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju prema kraju dana mjestimice i jak, na istoku jugoistočnjak. Na Jadranu vjetar većinom slab, a na sjevernom dijelu ponegdje umjeren južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 12 do 17 °C, u gorju malo niža.

Sutra djelomice i pretežno sunčano, iznadprosječno toplo, na kopnu i razmjerno vjetrovito. Oblačnije će biti na zapadu zemlje, a uglavnom na riječkom području i u Gorskome kotaru ponegdje malo kiše. U Posavini, Istri i prema otvorenom moru u noći i ujutro lokalno može biti magle. Puhat će umjeren, mjestimice i jak jugozapadnjak, ponajprije u gorju s olujnim udarima. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar, a duž ostatka obale vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, a u sjeverozapadnoj unutrašnjosti te na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18 °C, u gorju niža, prognozira DHMZ.

Suho i toplo vrijeme trebalo bi se, prema prognozama, nastaviti sve do kraja idućeg tjedna. Ostaje pitanje je li to to od zime ili će nas možda iznenaditi u ožujku?