OKRUTNA TRADICIJA I DALJE ŽIVI U HRVATSKOM SUSJEDSTVU: ‘Žele mušku djecu pa rade testove i pobacuju, jedna je imala više od 30 abortusa’

Razmjeri pobacivanja ženske djece su takvi da procjene neovisnih izvora govore da je od 2000. abortirano gotovo 110.000 djece, što je jedna šestina stanovništva Crne Gore

Crnogorske žene su suočene s okrutnom i duboko ukorijenjenom tradicijom. Naime, u njihovom društvu je nepoželjno imati kćeri, pa ih se velik broj zbog pritisaka društva odlučuje na pobačaje. Iako je zakonski zabranjeno znati spol nerođenog djeteta prije 12. tjedna trudnoće, u Crnoj Gori se otvaraju laboratoriji koji krvnim testovima mogu otkriti spol djeteta unutar prva dva mjeseca trudnoće. To je rezultiralo rađanjem tisuća dječaka više u odnosu na djevojčice u proteklih 20 godina. Stručnjaci upozoravaju kako to ima nesagledive posljedice na crnogorsko društvo.

“Znali smo za žene koje su imale višestruke trudnoće, ali znamo samo jedan primjer žene koja je imala više od trideset prekida trudnoće”, govori Maja Raičević iz Centra za ženska prava Crne Gore za RTL Potragu.

Rijetke su žene koje o tome žele javno govoriti. Milica je prije nekoliko godina dala izjavu za Balkansku istraživačku mrežu koja je ustupila njenu snimku, jer pod pritiskom okoline nije htjela ponovno stati pred kameru.

“Otvoreno sam otišla k njemu i rekla mu da bih htjela roditi treće dijete, odnosno sina. On mi se nasmijao i rekao: ‘Dobro, čestitam ti na hrabrosti.’ Iz tog razloga sam radila biopsiju i provjeru. Poslije cijelog tog truda sam ostala u drugom stanju. U Beogradu sam radila tu biopsiju i imala sam sreću da to samo jedanput radim”, rekla je tada Crnogorka Milica.

Poremećaj spolne strukture novorođenčadi

Podaci govore da se u Crnoj Gori godišnje rodi oko 350 dječaka više nego djevojčica. To dovodi do poremećaja spolne strukture novorođenčadi, u čemu je Crna Gora zajedno s Albanijom, Azerbajdžanom i Armenijom na europskom vrhu. Prije nekoliko godina je Vijeće Europe posumnjalo na zloupotrebu metoda ranog utvrđivanja spola te su zbog toga upozorili Crnu Goru.

“Ono što je još poraznije jest da, iako se u ministarstvu koje je svjesno problema i aktivno se bavi tom problematikom, prošlih godina nije otkriveno nijedno kazneno djelo. Problem traje već desetljećima i, kako sam saznala tijekom istraživanja, do prije dvije godine Crnoj Gori nedostajalo je više od 3000 ženske djece”, kaže Svetlana Slavujević, novinarka TV Crne Gore.

Njena je priča prije dvije godine pokrenula veliku kampanju pod nazivom “Neželjena”, ali do danas se nije puno toga promijenilo. Slavujević ističe kako je u pripremi zakon koji će omogućiti inspekciji ulazak u prostore koji nisu registrirani kao medicinski objekti, što dosad nije bilo moguće. To se prije svega odnosi na desetke laboratorija i privatnih poliklinika. Vlasnik jednog laboratorija otvoreno je progovorio o temi.

“Nikada se nitko nije izjasnio da želi saznati spol. Ali sami vidite da kada trudnica na testu pročita da nosi muško dijete njoj se pojavi osmjeh. Ona obično dolazi sa suprugom i u laboratoriju ništa ne komentiraju, ali kada izađu iz laboratorija onda padaju poljupci. Vi stoga sami protumačite da je veoma bitno bilo znati spol dijeteta”, kaže Dragan Nikolić, direktor laboratorija Bona Lab.

Na tržištu Crne Gore nekoliko je vrsta testova kojima se može otkriti spol djeteta već nakon nekoliko tjedana trudnoće. Oni koštaju oko 600 eura, dok je prosječna plaća u Crnoj Gori oko 500 eura. Nikolić objašnjava kako ima veliku potražnju za Nifty testom, što dovoljno govori o tome koliko je Crnogorcima važno imati muško dijete.

‘Žensko dijete će možda i da maknu’

O tome dovoljno govori i činjenica da u Beranama, gradu od 11.000 stanovnika na sjeveru zemlje postoji jedan laboratorij i jedna privatna klinika. Prema istraživanjima nevladinih udruga, ovaj je problem upravo u tom gradu najizraženiji. Čak su i liječnici složni kako se uistinu rađa više dječaka nego djevojčica. Grad je živahan, s puno djece, no trebalo je odgovoriti na jedno pitanje.

“Crnogorci više vole sinove. Ne znam zašto je tako, ja imam četiri kćeri i htieo sam da se sin rodi peti. I onda sam stao. To je tako oduvijek. Žensko je bolje za roditelja, ali kada se udaje prezime ne ostaje te ode i nasljedstvo i zato se uvijek voljelo imati jednog ili dva sina”, kaže stanovnik Berana, dok njegov sumještanin dodaje: “Naravno da Crnogorci vole i kćeri, ali sinovi su za Crnogorca, pogotovo ako je prvo dijete, ono što je najpoželjnije. Mislim da žene nemaju radi toga pritisak, vjerojatno postoji želja i za jednim i za drugima, ali ako se rodi prvo muško, onda je to ispunjenje želje, a poslije je što god bude, nebitno, može i dvije kćeri.”

“Slavi se kada se rodi muško dijete, a kada je žensko onda više-manje. Kod mene je bilo srećom muško. I onda se puca i radi. A kada je žensko ništa. Kod nas je normalno da žene testiraju krv kako bi vidjeli da li je muško ili žensko dijete. Žensko dijete će možda i da maknu, a muško naravno da ostave”, priznaje treći mještanin Berana.

Opće-socijalni principi

Ugledni crnogorski klinički psiholog Radoje Cerović pokušao je objasniti zbog čega Crnogorci imaju ovakav odnos prema ženama i ženskoj djeci.

“Ako ste imali kroz povijest pitanje preživljavanja vaše obitelji, od toga kako ćete se prehraniti, kako ćete se obraniti od neprijatelja i kako ćete se obraniti od prvog susjeda ako zatreba, sve je ovisilo o broju muške djece. Onda možete razumijeti na koji način nastaju takvi principi. Mislim da je pogrešno gledište da su to muški principi koje su muškarci izmislili i koje muškarci promoviraju. Nije, to su opće-socijalni principi koje na jednak način promoviraju i muškarci i žene. Čak bi rekao da jednim određenim dijelom žene imaju veliki utjecaj u transgeneracijskom prenošenju da bi i sljedeće generacije bile u skladu s takvim principima”, kaže Cerović.

No, za razliku u Beranama, stanovnici Podgorice su liberalniji u svjetonazoru i svjesniji problema. Smatraju da Crnogorci danas podjednako vole i mušku i žensku djecu.

“Pošto sam sada u drugom stanju, a imamo dječaka mogu vam iz prve ruke potvrditi da smo mi željeli djevojčicu, no stiže još jedan bata. Zaista ne bih znala što da vam kažem po pitanju preferiranja muške djece. Svatko tko ima dijete zna da se svako dijete isto voli i da tu nema nikakve razlike”, kaže stanovnica Podgorice, dok njeni sugrađani potvrđuju: “Tradicionalno vole više sinove. Jer od pamtivijeka je tako zato što je Crna Gora uvijek bila u nekakvom ropstvu i ratu pa je trebalo muškaraca. Danas se to mijenja i skoro će obrnuto postati.”

Porazna statistika

Iako su odgovori različiti od onih na sjeveru zemlje, statistika to ne pokazuje. Naime, lani je u Crnoj Gori rođeno 278 djevojčica manje nego dječaka, što je oko sedam posto ukupno rođenih. Uobičajeno je da taj postotak varira do dva posto. Od 2000. do danas rođeno je čak 6150 djevojčica, što je polovica stanovništva Berana. Jedna od posljedica toga jest da u ovom trenutku u Crnoj Gori nedostaje 4000 žena reproduktivne dobi. A negativnih posljedica ima još.

“Povećava se agresija i muško natjecanje te se stoga povećava i količina bioloških, medicinskih i psihijatrijskih problema, uključujući i samoubojstva. To je predikcija i sada ćemo vidjeti hoće li ići u tom pravcu. Ali sve upućuje na to da ćemo imati vrlo ozbiljne socijalne i medicinske posljedice tog disbalansa”, kaže Radoje Cerović.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore lani je samo u javnim zdravstvenim ustanovama napravljeno 6677 pobačaja, od čega su 4323 namjerna. Procjene neovisnih izvora govore da je od 2000. abortirano gotovo 110.000 djece, što je jedna šestina stanovništva Crne Gore.