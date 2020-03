OGROMAN IZAZOV ZA SVIJET; Nitko nije očekivao da će se virus ovako brzo širiti: ‘Ovo sada može dovesti do fatalnih posljedica’

Njemački zdravstveni stručnjak Karl Lauterbach (SPD) je upozorio da bi u slučaju veće epidemije u Njemačkoj moglo doći do poteškoća u bolnicama zbog manjka osoblja koje može raditi na odjelima intenzivne medicine

Prema najnovijim podacima, broj zaraženih u svijetu se popeo na 95.371, sa 3284 preminulih u 84 zemlje. U Hrvatskoj je zasad zaraženo deset ljudi.

Njemački zdravstveni stručnjak Karl Lauterbach (SPD) je upozorio da bi u slučaju veće epidemije u Njemačkoj moglo doći do poteškoća u bolnicama zbog manjka osoblja koje može raditi na odjelima intenzivne medicine. “Ako bi došlo do veće epidemije, što je moguće, najvjerojatnije bismo morali otkazati operacije koje se mogu planirati i vjerojatno bolnice podijeliti na one koje liječe pacijente oboljele od koronavirusa i one koje to ne čine”, izjavio je Lauterbach za novine Passauer Neue Presse.

Što se tiče laboratorija koji mogu testirati uzorke na koronavirus u Njemačkoj nema poteškoća, izjavio je glasnogovornik Saveza njemačkih laboratorijskih liječnika (BDL) Thomas Postina. Trenutno na testiranju uzoraka na koronavirus radi 200 do 250 laboratorija. Puno veće opterećenje za njemačke laboratorije su testovi na virus gripe, izjavio je Postina.

Teže pogođeno gospodarstvo

Posljedice epidemije koronavirusa osjećaju se sve više u gospodarstvu. Na burzama su vrijednosti dionica u opadanju.

Cijena nafte je umjereno porasla. Tržište se uzda u državnu i novčano-političku pomoć zbog krize izazvane koronavirusom.

Državnu pomoć već zahtijeva Njemački savez hotelijera i ugostitelja. “Osobito otkazivanje velikih međunarodnih sajmova u Frankfurtu na Majni, Kölnu, Düsseldorfu i Berlinu vodi fatalnim posljedicama”, izjavio je Guido Zöllick, predsjednik saveza Dehoga.

Jeffrey Sachs: Koronavirus je ogroman izazov za svijet

Jedan od vodećih ekonomskih teoretičara današnjice i profesor na prestižnom sveučilištu Columbia Jeffrey Sachs upozorio je u četvrtak kako će epidemija prouzročena koronavirusom imati ogromne globalne posljedice, a države jugoistoka Europe pozvao je da tome posvete posebnu pozornost.

Sachs, koji slovi za vodećeg stručnjaka za pitanja gospodarskog razvoja i borbe protiv siromaštva, videovezom je sudionicima gospodarskog foruma posvećenog stanju na zapadnom Balkanu, koji je održan u Sarajevu, kazao kako ne želi širiti paniku, no da ima obvezu upozoriti na to da je svijet nespreman dočekao izazov koji je prouzročio koronavirus.

Njegova je ocjena kako će to imati ogroman utjecaj na globalnu ekonomiju, jer su poremećeni globalni lanci opskrbe, turizmu prijeti katastrofa, a ljudi odgađaju planirane kupnje, što izravno dovodi do smanjenja ukupne potražnje.

Sachs, koji je i posebni savjetnik glavnog tajnika Ujedinjenih naroda za ciljeve samoodrživoga razvoja, kazao je kako je dodatni problem ponašanje SAD u sadašnjoj situaciji.

“Amerika ima lošu vlast i najkonfuzniju političku pozornicu u povijesti. Vlada vodi destruktivnu politiku uvlačenja zemlje i svijeta u pogubni trgovinski sukob s Kinom. To je vrlo opasan potez u situaciji kada treba zajedno raditi na otkrivanju cjepiva protiv koronavirusa“, upozorio je Sachs.

Naveo je i kako su klimatske promjene, ali i nova kriza u Siriji, uz prijetnju izravnoga vojnoga sukoba Rusije i Turske, velik izazov za svijet i svjetsko gospodarstvo, koje već bilježi zabrinjavajući pad. Argumentirao je to podatkom kako je samo Kina u siječnju ove godine zabilježila najgore indikatore gospodarskoga razvoja ikada.

U takvom okruženju dvojbeno je i koliko države zapadnog Balkana, a posebice BiH, mogu odgovoriti na širenje koronavirusa.

Sachs je poručio kako Europa ne smije čekati da zemlje zapadnog Balkana postanu njezine članice da bi surađivali pa sastanak europskih čelnika u svibnju u Zagrebu, po njegovom mišljenju, ne smije biti “tehničke naravi”, nego se moraju nametnuti hitna pitanja konkretne suradnje.

“Ovom prostoru su potrebne investicije i neizvjesnost se mora rješavati izravno i zato je nužno odmah definirati područja (suradnje). EU ima izvanredan “zeleni sporazum”, no taj je dokument potreban i zapadnom Balkanu. Potrebna mu je i digitalna revolucija i odluke koje će se donositi u koordinaciji s EU”, kazao je Sachs, dodajući kako je posve je jasno da nema održivoga razvoja regije bez suradnje s EU.