OGROMAN ASTEROID PROLETIO PORED ZEMLJE OKO PODNEVA: Imao je promjer od gotovo dva kilometra!

Asteroid 52768 (1998 OR2) promjera oko dva kilometra proletjet će u 11.56 na šest milijuna kilometara od Zemlje

Asteroid 52768 (1998 OR2), za kojeg je NASA procijenila da ima promjer od gotovo dva kilometra proletjet će oko 11.56 po našem vremenu pored Zemlje. Asteroid je prvi put primijećen 1998., a danas bi trebao proći na oko šest milijuna kilometara od Zemlje, što je 16 puta više nego udaljenost Mjeseca od našeg planeta, piše CNN.

Radi se o najvećem nebeskom tijelu koje će u sljedeća dva mjeseca proći pokraj našeg planeta, no ono nije najveće koje će ikada proći pored Zemlje. Ta čast pripada asteroidu 3122 Firenca (1981 ET3), promjera između četiri i devet kilometara, koji je u rujnu 2017. proletio relativno blizu planeta, a to će ponoviti 2. rujna 2057.

Današnji prolazak asteroida 52768 (1998 OR2) možete pratiti uživo na web stranici The Virtual Telescope.

O asteroidu koji će proći kraj Zemlje, a o kojem je izvijestila i NASA, hrvatski astronom Korado Korlević je za Index poručio: “Taj asteroid je medijski interesantan, ali on je na 10 udaljenosti Mjeseca, to je potpuno nebitan objekt. Imali smo sinoć jedan koji je prošao na 400 tisuća kilometara od Zemlje, to znači da je prošao na lokaciji stacionarnih satelita.”