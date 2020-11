Još niti jedan vodeći američki medij nije pripisao pobjedu Bidenu koji je u petak preuzeo vodstvo nad republikanskim predsjednikom u Pennsylvaniji, saveznoj državi koja nosi 20 elektora. Ukoliko Biden pobijedi u toj industrijskoj državi, imati će dovoljno glasova da uđe u Bijelu kuću

Izborni stožer predsjednika Donalda Trumpa u petak je priopćio da američki predsjednički izbori “nisu gotovi”, iako je demokratski suparnik Joe Biden nadomak Bijele kuće nakon što je pretekao Trumpa po broju glasova u jednoj od ključnih država – Pennsylvaniji.

“Izbori nisu gotovi. Pogrešne prognoze koje govore o pobjedi Joea Bidena temelje se na rezultatima iz četiri države koji su daleko od toga da budu konačni”, kazao je Matt Morgan, član najužeg tima predsjednika Trumpa.

Još niti jedan vodeći američki medij nije pripisao pobjedu Bidenu koji je u petak preuzeo vodstvo nad republikanskim predsjednikom u Pennsylvaniji, saveznoj državi koja nosi 20 elektora. Ukoliko Biden pobijedi u toj industrijskoj državi, imati će dovoljno glasova da uđe u Bijelu kuću. Biden trenutno ima 253 elektora u odnosu na Trumpovih 214.

Kao i u Pennsylvaniji, i u Georgiji se trend preokrenuo, no Biden ima vrlo malu prednost, tek 1579 glasova više od Trumpa.

Georgija će morati ponovno prebrojati glasove

U Georgiji, demokratski kandidat nije pobijedio od Billa Clintona 1992. godine, a prebrojavanje glasova i dalje se nastavlja.

“Georgija će vjerojatno morati ponovo prebrojati glasove i sigurni smo da će se naći neispravni glasački listići i da će u konačnici predsjednik Trump tamo pobijediti”, rekao je Morgan.

‘U Pennsylvaniji je došlo do brojnih neregularnosti’

Po njegovim riječima, u Pennsylvaniji je došlo do brojnih neregularnosti. Naveo je da je republikanskim promatračima bio zabranjen pristup u centre za prebrojavanje glasova. Morgan navodi da je i u Nevadi došlo do nepravilnosti, pojasnivši da se to prvenstveno odnosi na dopisno glasovanje.

“Naposljetku, predsjednik je na putu da pobijedi u Arizoni”, kazao je Morgan i ponovo zamjerio Fox Newsu i agenciji Associated Press da su pobjedu u toj državi već pripisali Bidenu.

Uvjeren je da će, u konačnici, kada se izbori završe, Trump biti ponovo izabran za predsjednika.

