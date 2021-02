OGLASIO SE EUROPSKI ŠEF DIPLOMACIJE NAKON BLAMAŽE U MOSKVI: ‘Ovo je žalosno. Europa mora poduzeti daljnje korake’

Europski šef diplomacije Josep Borrell rekao je u nedjelju nakon povratka iz Moskve da je vrlo zabrinut zbog odbijanja ruskih vlasti da uspostave “konstruktivniji” dijalog s EU-om i pozvao je europske čelnike da poduzmu “daljnje korake”, uključujući mogućnost sankcija.

“Ruske vlasti nisu htjele iskoristiti prigodu za konstruktivniji dijalog s EU-om. To je žalosno i zbog toga moramo poduzeti daljnje korake”, rekao je u poruci na Twitteru visoki predstavnik EU-a za vanjsku i za sigurnosnu politiku.

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.

Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021