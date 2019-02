KONAČNO SE OGLASIO DAVOR DRAGIČEVIĆ: ‘Nisu me uspjeli likvidirati. Ako mi se što dogodi, zna se tko je kriv’

Davor Dragičević se oglasio videoporukom objavljenom na Facebooku s nepoznate lokacije

Otac Davida Dragičevića, dečka koji je smrtno stradao u nerazjašnjenim okolnostima, oglasio se nakon što osam dana nitko nije znao gdje je. Davidova smrt, za koju njegov otac krivi sam politički vrh Republike Srpske, izazvala je velike prosvjede protiv Milorada Dodika. U videoporuci na Facebooku Davor Dragičević je poručio kako traži da se slučaj njegova sina Davida prebaci u Tužiteljstvo BiH.

“Još sam zdrav, pri zdravom razumu, nisu uspjeli da me likvidiraju. Mogu me fizički ubiti, ali ono što mi nikad neće uzeti to je istina i pravda za Davida. Cijeli fokus su htjeli da skrenu s istrage tko je ubio Davida Dragičevića, a to je osnovno što nam u ovom trenutku treba. Tko je ubio Davida Dragičevića, recite da znamo. Zato je jedini zahtjev da se predmet prebaci na Državno tužteljstvo. Nijednu pogrešku, ništa nismo učinili tijekom ovih 10 mjeseci”, rekao je Davor Dragičević.

“Nemojte ljudi sebi ništa zamjeriti, oni bi ovo učinili i da nismo bili na ulici. Hapsili bi, tukli i prijetili smrću. I da se nismo nigdje okupili, oni više nemaju gdje. Dokazi postoje. Pitanje za sve roditelje, i one koji me podržavaju i ne podržavaju, evo zašto želim da se slučaj prebaci na Državno tužiteljstvo. Zamislite da vam se dijete razboli, a nemate se kome obratiti. Hoćete li ostaviti dijete institucijama ove države ili ćete dijete poslati u inozemstvo? Ja od ovog nemam više što očekivati, mogu me ubiti i to je jedino. Ako mi se što dogodi, zna se tko su krivci: Dragan Lukač, Darko Ilić, pripadnici MUP-a s press konferencije, Milorad Dodik, Željka Cvijanović i tužitelji u montiranom procesu.

‘Montirani proces’

Kazao je kako nikome ne zamjera što je otišao iz grupe “Pravda za Davida” te kako on ide do kraja. Pravoslavnim vjernicima čestitao je Božić. “Mir Božji, Hristos se rodi svim pravoslavnim vjernicima. Neka mir dođe u kuću, neka budu sa svojim obiteljima, ja toga više nemam. Meni treba pravda za Davida Dragičevića, ja vas nisam napustio, nikada i neću. Idem do kraja hrabro i istrajno. Ovo je sve montirani proces. Ja nisam ovdje da nekog rušim, ni ja ni grupa “Pravda za Davida”.

Uništili su mi najsvetije. 280 dana mirne i dostojanstvene borbe za moje dijete i sve nas. Ali morate shvatiti da ovo više nije borba za Davida, nego za sve vas i vašu djecu. Davida više nema, ali sam mu obećao i zavjetovao se na njegovu grobu. Ako sada ne ustanemo pobit će nas sve, pobit će nas ovaj sistem. Sistem koji molim da radi svoj posao, samo to. Krenuli su ga 25. prosinca raditi, likvidacijom mene i svih vas. Zapamtite, moja smrt je mala žrtva za sve.

Jednog dana će se riješiti, neće biti mene, neće biti Davida, ali što ćete vi. Ne budete li sada istrajni do kraja, svima vam se sprema isti scenarij, zapamtite. Tražim da živim u zemlji gdje se poštuje ustav, zakon i red. Ja nisam pobjegao, ja sam se sklonio. Rekao sam nećete me ubiti kao Davida. Bez borbe ne idem, i to je njima jasno. Oni više nemaju gdje, rješenjem ovog slučaja za koji imamo dokaze, sve se rješava. Zapamtite, oni priznati zločin neće. Moramo ići tražiti istinu, do kraja, mirno, dostojanstveno i pravno. To ćemo i dobiti uz pomoć mog advokata i svih ljudi koji su ustrajni uz i iza mene. Vi meni trebate i ja vama trebam. Još uvijek sam živ i zdrav, pri zdravoj pameti. Idemo za svu djecu, pravda za Davida, pravda za sve! Ovo se jednom završiti mora”, poručio je Dragičević.

Videoporuku je objavila Davidova majka Suzana Radanović: