OGLASILI SE AKTERI PORNO-AFERE KOJA POTRESA BIH! Žrtva kaže da joj je život uništen, odvjetnik poduzetnika: ‘On uopće nije tako mali’

Nakon što je otkriveno kako su na porno stranicama objavljene snimke seksa na kojima se navodno nalazi poznati biznismen Sabahudin Blažević koji je potajno snimao žene iz Bihaća s kojima je bio u vezi i objavio te snimke na internetu.

30 tajnih snimki

“Ovo sve za mene je veliki šok. Bihać je mala sredina, ljudi su nastrojeni osuđivački, i sve je to za mene bio preveliki pritisak. Ovo je javna sramota, moj život je praktički uništen, moja profesionalna karijera je gotova. Vrlo sam povrijeđena”, rekla je za Jutarnji list anonimno 30-godišnjakinja iz Bihaća koja se prepoznala na nekim snimkama. Ona je angažirala sarajevskog odvjetnika Anela Kurtovića koji je slučaj prijavio policiji.

Kurtović tvrdi kako je u svojoj istrazi otkrio kako je korisnik za kojeg se sumnja da je Blažević objavio ukupno više od 30 tajnih snimaka eksplicitnog sadržaja, na kojima se može razaznati da je bio s 10 do 12 žena, kao i to da su sve one u dobi između 20 i 30 godina.

Nije znala da snima

30-godišnjakinja tvrdi kako je bila u vezi sa Sabahudinom Blaževićem dvije godine i kako je taj odnos bio harmoničan i javan, te da ga je ona okončala nakon što je čula neke priče o njemu koje joj se nisu svidjele, kao i da su tada nastupile prijetnje.

“Naravno da nisam znala da me snima, jer si tako nešto nikada u životu ne bih dopustila, a onda još i da se nađu te snimke na nekim pornostranicama, pa Bože sačuvaj. To je ravno samouništenju, pa znate valjda da na tako nešto nitko živ ne pristaje”, rekla je za Jutarnji navodeći kako joj je za snimke javio prijatelj i to kako bi mogla biti ona što je i provjerila.

Druge žene sa snimki

Ona je prepoznala nekoliko dami s objavljenih snimki, te prepostavlja kako će se one same javiti.

“Kao što je onaj čovjek prepoznao nekog svog, tako mislim da će se s vremenom i ostali prepoznavati i javiti”, dodala je.

U tajnom odsluhu

Ona nije znala niti kako se to i gdje snimalo, ali tvrdi kako je moguće da je njezin bivši partner bio u dosluhu s vlasnicima motela u kojem su se družili na području Cazina.

“Imena motela sada se ne mogu sjetiti, na tako nešto nisam pretjerano ni obraćala pozornost, ali bez daljnjega, znam točnu lokaciju. Stvar je daljnje istrage, ali ja ću im sve ovo što i vama govorim potvrditi te ih odvesti na mjesto događaja, jer mi očekujemo da će se otvoriti istraga i da će se sve potvrditi”, izjavila je žrtva koja kaže kako nije mogla prepostaviti kako će sve završiti na takav način.

“Ja ne znam je li on i s tim drugim ženama i djevojkama bio u vezi ili ne, pretpostavljam da se i prema njima ponašao kao i prema meni, ali ja za njih nisam znala”, kaže ona i potvrđuje kako se Blažević javio njezinom odvjetniku tražeći nagodbu što njezin odvjetnik nije pristao.

Obitelj je doznala sve iz novina

“Vjerujte da ja nakon svega ne znam kako da odem u Bihać, bit će mi jako teško. Uništen mi je život i uništena mi je karijera, to je nešto što sam godinama gradila i za što sam se godinama borila. U situaciji sam živčanog sloma. Pokušavam taj pritisak riješiti sama sa sobom, ali mislim da ću se obratiti liječnicima za pomoć, jer sam na izmaku snaga. Obitelj je za sve doznala iz novina, prepoznali su me u toj priči i prijatelji, neki su osuđivački nastrojeni, a neki mi pružaju podršku. Kažem samo jedno – ne daj Bože nikome!”, izjavila je za Jutarnji žena sa snimke objavljene na porno stranicama.

Bijeg u Italiju

Njezinom odvjetniku javila se i treća navodna žrtva, uz ženu koja je prva prepoznata na snimkama na porno stranicama i koju je navodno otkrio njezin suprug.

“Ja sam priložio dokaze, i od tužilaštva zatražio i pritvor za gospodina, s obzirom na to da je pobjegao u Italiju; još ne znam je li raspisana potjernica”- naveo je Kurtović ustvrdivši kako su pokrenuli i parnicu u kojem ga tuže za 20 tisuća eura.

Ucjena?

Odvjetnik Sabahudina Blaževića Mirsad Crnovršanin demantirao je medijske natpise kao i Kurtovićevu tvrdnju da je Blažević u bijegu.

“Mi u potpunosti negiramo bilo kakvu vezu s ovim slučajem. Drugo, demantiramo bilo kakve vijesti o njegovu bijegu, on je, dakle, cijelo vrijeme tu, što znači bio je dostupan. On je vrlo ozbiljan privrednik. Ovdje se radi o nekoj drugoj stvari, koja je sasvim drugih dimenzija, ima tu i elemenata ucjena od ljudi koji ga prijavljuju za to kazneno djelo, a mi ćemo to, nadam se, i dokazati”, kaže odvjetnik Crnovršanin.

“To što ona kaže da su bili u vezi te kako je veza bila javna, samo je njezina verzija, kako bi potkrijepila ovu prijavu, to je samo priča. Ni ona se ne može prepoznati na toj snimci. Čovjek koji se tamo pojavljuje fizički je manji od njega, on, dakle, uopće ne odgovara opisu”, kaže odvjetnik.

Facebook otkrio sve?

“Ovom odvjetniku koji se pojavljuje kao prijavitelj, navodno štiteći svoju klijenticu, izgleda da mu je to supruga, odnosno zaručnica, barem prema informacijama koje mi imamo. To onda dobiva neke sasvim druge konotacije pa zato molim da sve to shvatite s velikom rezervom. Vidjeli smo na Facebook profilima neke njihove zajedničke slike, tako da se tu ne radi o klijentici, već o zaručnici, ne znam kako bih to zapravo definirao”, kaže poznati sarajevski odvjetnik koji tvrdi da u njihovoj vlastitoj istrazi se jasno vidi na snimkama kako je riječ o muškarcu koji je fizički manji od njegovog klijenta.

Kakav je to čovjek?

“Mi smo bili u vezi dok smo zajedno studirali, sada nismo. A i da jesmo, nema ovdje sukoba interesa, ja sam potpuno objektivan u ovom predmetu, a on ako misli da ima nešto, neka me prijavi Komori. Ovo je iznimno opasan predmet da bih se ja izlagao i da nisam imao čvrste dokaze, dakle preko 30 snimaka, materijalne dokaze, iskaze svjedoka. Pa recite vi meni, kakav je to čovjek kojega djevojka ostavi a on njezine snimke objavljuje na pornostranici. Pa onda kaže još i ucjena. Pa kakva crna ucjena? Gdje su mu dokazi? On je mene zvao da me potplati”, tvrdi odvjetnik Anel Kurtović, također napominjući kako osim njega, žrtvu brani još jedna sarajevska odvjetnica, piše Jutarnji list.