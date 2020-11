OGLAS NAGRAĐIVANE SPISATELJICE DIGAO PRAŠINU: ‘Narode, ako vam treba čišćenje stana ili ureda, uzmite me. Mogu to dobro raditi…’

‘Postoji mnogo predrasuda prema čišćenju kao poslu, da je ono rezervirano za ‘niže’ slojeve društva, da ga je sramota raditi… Ja to ne mislim’, kazala je srpska spisateljica Dragoslava Barzut

Nagrađivana srpska spisateljica Dragoslava Barzut na Twitteru je objavila da traži posao u čišćenju, što je podiglo prašinu među korisnicima te mreže u Srbiji. Mnogi su komentirali da “ovako žive pisci u Srbiji”, no ona nije zato objavila tvoj tvit nego zato što ju čišćenje intelektualno opušta te ga na neki način smatra humanim.

Barzut je autorica zbirke priča “Zlatni metak” (2012.) i romana “Papirne disko kugle” (2017.). Osim toga, priredila je i zbornik lezbijske kratke priče s prostora bivše Jugoslavije naziva “Pristojan život”. Nagradu “Anđelka Milić” dobila je za roman, no Barzut je nagrađivana i za priče te za aktivistički rad u području ljudskih prava i podršku LGBTQ zajednici.

Narode, ukoliko vam je potrebno čišćenje stana ili kanca, uzmite me. Umem to dobro da radim (sa ekološkim sredstvima). A i pomoći ćete mi da završim novu zbirku priča koju pišem. — Dragoslava Barzut (@jajesamsveto) November 11, 2020

“Narode, ako vam je potrebno čišćenje stana ili ureda, uzmite me. Mogu to dobro raditi (s ekološkim sredstvima). A i pomoći ćete mi da završim novu zbirku priča koju pišem”, tvitala je Barzut prije dva dana. Reakcije su bile brojne i njezin tvit naišao je na podršku, no korisnici su krivo protumačili njezino traženje posla u čišćenju tuđih stanova. Nije htjela reći da toliko loše živi da mora čistiti, kako su brojni ljudi protumačili.

‘Uz čišćenje kao dodatni posao mogla bih probati živjeti od pisanja’

“Obično me ljudi pitaju kada ću nešto novo napisati ili još češće zašto ne pišem. To je veoma frustrirajuće. Ne pišem zato što radim druge poslove koji mi uzimaju i vrijeme i energiju i tu nema mesta za ozbiljan književni rad. Pisanje je posao kao i svaki drugi, zahtjeva puno radno vrijeme, postavljene ciljeve i, na kraju, rezultate. Ako nemate kada pisati od drugih poslova, ako je to sporadično, normalno je da nećete ništa napisati. Ne mogu pisati kad ‘dođem kući s posla’ umorna, poslije tko zna koliko sati intelektualnog rada. Oduvijek sam osjećala strah da probam živjeti od pisanja, ali eto, možda se sada usudim uz dodatni posao kao što je čišćenje.

Postoji mnogo predrasuda prema čišćenju kao poslu, da je ono rezervirano za ‘niže’ slojeve društva, da ga je sramota raditi… Ja to ne mislim. Čišćenje je također human i potreban posao, planet ćemo (možda) spasiti kada savladamo taj korak da očistimo za sobom. S druge strane, čišćenje me intelektualno ne iscrpljuje koliko pisanje, i može se kombinirati s pisanjem, dok drugi poslovi koje radim, ne mogu. Čišćenje može biti i zamjena za neku drugu fizičku aktivnost, primjerice teretanu”, objasnila je srpska književnica za portal Nova.rs.

Kaže da je prije skoro dvije godine počela pisati zbirku priča i da bi ju sada voljela završiti.