ODZVONILO JE JEFTINIM LETOVIMA? Svjetski lideri imaju plemenit cilj, ali karte bi zato mogle drastično poskupjeti

Francuzi razmišljaju o uvođenju eko-poreza, ali, zajedno s Nizozemcima, i o prekidu izuzeća od plaćanja poreza na kerozin, što bi moglo drastično poskupjeti letove, ali i smanjiti zagađenje

Iako su svjetski lideri u počecima ere civilnog zrakoplovstva, iza Drugog svjetskog rata, sklopili dogovor kako se gorivo kojim se pokreću zrakoplovi neće oporezivati, zbog komercijalizacije i unaprijeđenja te vrste prijevoza, Francuska i Nizozemska odlučile su tražiti prekid izuzeća od plaćanja tog poreza. Uz to, ovog su tjedna Francuzi najavili uvođenje eko-poreza na letovima, javlja Novac.hr. Tako bi u budućnosti putnici koji lete zrakoplovima francuskih aviokompanija trebali u ekonomskoj klasi plaćati 1,5 euro poreza za let unutar države, te tri eura za međunarodni let. Taj bi porez bio dodatak na porez koji bi nastao izuzećem Francuske od plaćanja poreza na kerozin.

Domino efekt

No, to bi moglo potaknuti domino-efekt rasta cijena zrakoplovnih karata kod svih europskih avioprijevoznika. Predviđa se da bi čak i minimalni porez na kerozin rezultirao bi skokom cijena letova unutar EU i do deset posto, dok bi emisije ugljičnog dioksida pale za otprilike 11 posto.

Broj letova skočio za 140 posto

Želja je to sve većeg broja putnika, a i Vlada. Naime, time bi se smanjio broj letova, koji je od 2000. porastao za nevjerojatnih 140 posto. Državnici su zaključili kako je direktan put k smanjenju emisija štetnih plinova udarac na potražnju. Smanjenje isplativosti putovanja zrakoplovom trebalo bi, prema toj logici, rezultirati padom broja putnika i, u konačnici, smanjenjem emisija štetnih plinova u atmosferi. Iako iza ideje francuske i nizozemske Vlade stoji plemenit cilj, oporezivanje goriva na međunarodnim letovima moglo bi značiti kraj jeftinih putovanja zrakoplovom.

