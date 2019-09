ODVJETNIK TVRDI DA ZNA RAZLOG UBOJSTVA DAVIDA DRAGIČEVIĆA: ‘Otkrio je veliki novac i promijenio šifru. Čiji je novac, taj je i ubojica…’

Motiv ubojstva Davida Dragičevića je taj što je David hakirao računalni sustav i otkrio veliki novac, tvrdi odvjetnik obitelji Dragičević

Odvjetnik obitelji Dragičević, Duško Tomić, tvrdi da zna zašto je ubijen David Dragičević, a svoja navodna saznanja o motivima tajanstvenog ubojstva iznio je na bosanskohercegovačkoj televiziji BN TV. Kako piše Dnevni avaz, govoreći o istrazi, Tomić je rekao kako je došao do pouzdane informacije da je motiv ubojstva taj što je David kao stručnjak hakirao računalni sustav i otkrio veliki novac.

“Od Davora (Davidovog oca op. a.) u prisutnosti mog istražitelja sam tražio da mi kaže je li to točno. Imam saznanja da je pokojni David, kao veliki stručnjak, ušao u sustav i otkrio veliki novac, da je promijenio šifru i da tada, kada su ga stisnuli, nije znao reći koja je to nova šifra ili nije htio i da je uslijed toga izgubio život. Ili su ga ubili pa bacili, ili su ga jurili pa ubili, ili je skočio… To više nije bitno, momak je mrtav”, rekao je Tomić koji je radio u odvjetničkom timu obitelji Dragičević.

OTAC OBJAVIO SNIMKE, TVRDI DA DOKAZUJU KAKO JE DAVID UBIJEN: ‘Organizirano ubojstvo Lukačeve Hunte i Dodika, nastavit će se…’

OTAC UBIJENOG DAVIDA DRAGIČEVIĆA OTKRIVA NOVE DETALJE: ‘Tražit ću azil, u Banjoj Luci me žele ubiti jer imam dokaze’

‘Ubojica je onaj čiji je novac’

Nakon što mu Davor navodno rekao “da je on znao i da je tu šifru zaštitio s pet sistema”, odvjetnik Duško je smatrao kako moraju podijeliti tu informaciju s javnosti te da trebaju doći do laptopa kako bi se utvrdio otkuda potječe novac jer “čiji je novac, taj ga je i ubio!”. Kada je na jednoj konferenciji to rekao, Davor ga je nazvao i rekao mu da zaboravi tu priču: “Zaboravi više ovu priču, ti si moj odvjetnik”, na što je navodno Davoru objasnio kako je on odvjetnik istine. Tada je došlo do razlaza.

“Imao sam punomoć od majke i oca da formiram jedan tim i da idemo ka tome. Ja sam po osobnoj inicijativi prihvatio Antu Nobila kao vrsnoga odvjetnika iz Hrvatske, Zoru Nikadinović iz Beograda, a Davor Dragičević je tražio da tu uđe i Ifet Feraget. Krenuli smo jako dobro, međutim, kako je vrijeme odmicalo, imali smo drugačije koncepte. Naš koncept je bio utvrditi istinu. Mi ne možemo utvrditi istinu ako se ne približimo policiji i tužiteljstvu, a u startu je bilo da nećemo s njima”, podsjetio je Tomić.

NOVO Ubrzo nakon izjave odvjetnika Tomića, Davidov otac Davor Dragičević podnio je prijavu protiv Tomića zbog, kako je rekao konstantnog iznošenja laži i neistina u slučaju ubojstva njegova sina, a prijavu je podnio i protiv hrvatskog odvjetnika Ante Nobila.