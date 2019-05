ODRASLA JE U SIROTIŠTU, A MAJKU JE TRAŽILA ČAK 60 GODINA: Onda se dogodio jedan poziv i najdivniji susret sa staricom od 104 godine

Nakon poziva u televizijsku emisiju, Eileen Macken se ostvario cjeloživotni san.

Irska umirovljenica koja je odrasla u sirotištu iznenadila je svoju 104-godišnju biološku majku kad ju je pronašla nakon šest desetljeća potrage. Eileen Macken, 81, odrasla je u sirotištu Bethany Home u Dublinu i nije znala ništa o svojoj biološkoj majci, koja ju je dala na posvojenje dok je bila dijete.

Ali nakon 61-godišnje potrage i poziva irske televizije RTÉ, gospođa Macken posjetila je svoju majku Elizabeth, koju je genealog pronašao u Škotskoj. “Kad sam to čula, ništa me nije moglo spriječiti da je pokušam vidjeti.”

Divan razgovor

Gospođa Macken krenula je u travnju na put s obitelji kako bi posjetila Elizabeth, koja je ovih dana napunila 104 godine, unatoč tome što nije najavila svoj posjet. Njezina je obitelj bila zabrinuta zbog toga što je došla nenajavljena, ali je gospođa Macken bila odlučna vidjeti svoju majku koja je, začudo, još uvijek živa.

“Otišla sam posjetiti je, a ona je najljepša dama. Lijepa obitelj, pozdravili su me. Došli smo i iskreno, nisam zaboravila prihvaćanje koje sam dobila, jer sam mislila: ‘Ovo je strašno, što ću učiniti?’ Ali oni su me prihvatili, a ja sam imala divan razgovor s majkom”, rekla je Eileen za Belfast Telegraph i dodala: “Znam da je ona moja mama i to sam joj rekla. Pogledala me i uzela mi ruku. Imali smo divan razgovor. Postojala je takva veza između nas dvije, bila je fantastična.”

Pronašla još rodbine

Majka troje djece, koja se opisala kao “najstarije siroče u Irskoj”, počela je tražiti svoju majku kad je imala 19 godina i nikad se nije prestala nadati da će je pronaći. Na svom je trodnevnom putovanju u Škotsku otkrila da ima i dva polubrata. Kad je pokucala na vrata, naišla je na muškarca koji je, na kraju se ispostavilo – njezin polubrat.

“Rekla sam mu da sam iz Irske i da moja mama ovjde živi. Možemo li ući i vidjeti je, a on je rekao – naravno”, izjavila je Macken.

“Čitala je novine i kad me vidjela, rekla sam da smo iz Irske i rekla je: “Rođena sam u Irskoj”.

Tri dana sreće

Eileen Macken opisala je putovanje kao “tri dana divne sreće” kakvu nikada prije nije imala. “Mislim da nisam obavila ništa u kući otkako sam se vratila, toliko sam sretna. Posvuda samo pjevam. Nemate pojma što mi se dogodilo. Baš sam sretna.”

Mackenova je izjavila da je uzbuđena što je pronašla majku i htjela se popeti na veliku planinu i “viknuti to svima”. Dom za majke i djecu iz Bethanyja u Dublinu, koji je vodilo protestantsko svećenstvo, bio je dio brojnih istraga koje je provodila posebna Komisija irske Vlade zbog navodnih zločina i ubojstava koja su se desetljećima u njima događala. To su uglavnom bile ustanove u kojima su rađale žene koje su zatrudnjele izvan braka. Te su bebe uglavnom usvojene.