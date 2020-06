ODMOR IZ HORORA: Plivali su četiri sata kroz more poznato po morskim psima u očajničkom pokušaju da nađu pomoć za mrtve roditelje

Nakon nesreće, pola sata su pokušali oživjeti roditelje, a onda se pred njima bio jeziv izbor

Bob i Jan Oostryck, njihov sin Ryan i njegova djevojka Galina bili su na odmoru 1200 km sjeverozapadno od Pertha, u Coral Bayu. Isplovili su na pecanje, no ubrzo potom, u utorak oko 14 sati, divovski valovi prevrnuli su njihov 6-metarski brod,

Ryan i Galina isplivali su na površinu blizu broda samo kako bi vidjeli da njegovi roditelji nisu preživjeli. U prevrtanju su pali u nesvijesti i ostali zarobljeni ispod površine, a nakon što su ih uspjeli izvući Ryan ih je pola sata pokušavao oživjeti. Pred mladim parom bio je jeziv izbor – pričvrstili su tijela za brod i krenuli plivati prema obali, piše australski News.

Odmah pokrenuta potraga, ali…

Četiri sata su plivali do tri kilometra udaljene obale, kroz more koje je poznato po morskim psima, no ni tu nije bio kraj. Morali su propješačiti još šest kilometara prije nego što su konačno naišli na kampere koji su ih odvezli do Coral Baya u 20.30.

Smjesta je pokrenuta velika potraga, no kako je ubrzo zbog mraka morala biti prekinuta, brod i tijela preminulih pronađeni su tek iduće jutro oko 8 sati.

Osim obitelji i prijatelja, sućut je objavilo i turističko odredište u kojem je obitelj bila čest gost.

“Danas smo saznali za tužnu vijest kako su naši prijatelji Bob i Jan Oostryck stradali u teškoj nesreći.

Počivajte zajedno u miru, i neka vam dani budu ispunjeni time što ćete bdjeti nad drugim prijateljima ribolovcima. Hvala vam za svu vašu dobrotu, predanost i večere na kojima smo dobro nahranili Boba; na nebrojenim satima razgovora s Joe, i vašoj ljubavi prema drugima od kojih niste očekivali ništa zauzvrat. Strašno ćete nam nedostajati. Počivajte u miru, dragi prijatelji.

Naša najdublja sućut Ryanu i njegovoj djevojci koji su također bili na brodu. Ne možemo pojmiti bol koju trenutačno prolazite”, napisali su u objavi.