ODLUKA VRHOVNOG SUDA U ŠKOTSKOJ: Britanija može jednostrano odustati od Brexita, na saslušanju argumenti za i protiv

Pravna bitka zagovornika ostanka Velike Britanije u EU-u za pravo Londona da može jednostrano odustati od Brexita u utorak je dobila vjetar u leđa na vrhovnom sudu u Škotskoj koji je odlučio podrobnije proučiti taj slučaj.

Žele dokazati da pod određenim uvjetima Britanija može ostati u EU

Skupina koja stoji iza inicijative, uključujući proeuropske zastupnike u škotskom parlamentu, želi dokazati da Britanija može ostati u EU-u, ako, primjerice, parlament odbaci konačne uvjete Brexita koje ispregovara vlada. Krajnji cilj zagovornika te ideje je dobiti službenu odluku Europskog suda pravde (ECJ) da London može promijeniti odluku o aktiviranju članka 50. Lisabonskog ugovora, formalni korak koji je pokrenuo proces Brexita. Kako sada stvari stoje, malo je vjerojatna promjena smjera Brexita koji su britanski birači poduprli s 52 posto glasova za i 48 protiv na referendumu u lipnju 2016. I vladajuća Konzervativna stranka i oporbeni laburisti predani su cilju izlaska Britanije iz EU-a.

Vrhovni sud kaže da se radi o važnom pitanju

Inicijativu koju je pokrenuo odvjetnik Jalyon Maugham ranije je odbacio niži škotski sud. No, vrhovni sud je u utorak odbacio presudu rekavši da se radi o važnom pitanju i odlučio provesti saslušanje kako bi se čuli svi argumenti za i protiv. Nakon saslušanja u Edinburghu, sud će donijeti odluku o tome treba li se slučaj prebaciti ECJ-u, iako formalno može odlučiti da to ne treba učiniti. Ako škotski sud presudi da se ne ide na ECJ, pokretači inicijative mogu se obratiti vrhovnom sudu Velike Britanije. Oni smatraju da, ako Britanija može zaustaviti Brexit uz dozvolu ostalih 27 članica EU-a, morala bi imati pravo to učiniti i jednostrano, sviđalo se to ostalim članicama ili ne.